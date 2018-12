La Peña destila humanidad

ÁNGEL FRAGUAS | LEÓN

Las instalaciones deportivas de la Palomera acogieron un partido humanitario en el que participaran jugadores del Cadete B del CDF Peña y en el que se integraron jóvenes pertenecientes a la Asociación de Amigos del Síndrome de Down de León. El objetivo fue el de visibilizar el síndrome de down en un entorno inclusivo, fomentando la práctica de hábitos saludables como el deporte en equipo. Con la presencia del presidente de la Peña, Manolo Díaz, que puso todas las facilidades de su parte para que todos se encontraran cómodos, participativos y bien equipados para acoger un encuentro donde imperó la cordialidad, arbitrado por Rafa Guerrero, que volvió a poner la nota sensible, emocional y amable entre unos muchachos que disfrutaron de una tarde plena de deporte, practicando su deporte favorito, el fútbol.

Una partido inolvidable para todos los que participaron. Manolo Díaz puso a disposición de la Asociación de Amigos del Síndrome de Down de León todos los medios de la Peña, el club referencia del fútbol leonés que siempre está dispuesto a colaborar con proyectos y fines humanos, como se demostró en la tarde de ayer en La Palomera. Para los chicos y chicas pertenecientes a la Asociación de Amigos del Síndrome de Down de León, jugar al fútbol no sólo representa una oportunidad de divertirse y mejorar la salud, sino también la adquisición de una habilidad importante y necesaria en cualquier profesión. En el fútbol, esta destreza se denomina con el nombre de espíritu de equipo, y se manifiesta en la capacidad de trabajar en grupo para obtener los objetivos concretos.

El fútbol también puede desarrollar esta cualidad en chicos y chicas que necesitan la comunicación y el trabajo en equipo, sin entorpecerse mutuamente y ayudándose unos a otros. Una tarde plena y solidaria de la mano de un club enseña de León, la Peña que preside Manolo Díaz.