La Peña pega con los cromos de sus futbolistas

ÁNGEL FRAGUAS | LEÓN

El Club Deportivo Fútbol Peña repite esta temporada una experiencia que fue pionera en León al crear entonces su primera colección particular de cromos, hace tres años. El muestrario recoge a todos los futbolistas, cuerpos técnicos y directivos que integran la entidad en sus respectivos equipos.

Manuel Díaz, su presidente, fue el autor que alumbró esta idea que enloquece a los más pequeños de la cantera peñista, la que compone el fútbol-7. Aunque también los mayores siguen las imágenes de la colección de cromos. Se trata de una particular visión de crear un aliciente más para todos los jugadores y buscar una fórmula alternativa de generar ingresos atípicos en este tiempo de crisis que asola al deporte español.

El club lleva vendidos ya muchos sobres de la colección, mientras que los álbumes fueron regalados por la entidad a sus jugadores. Todos los equipos repartidos en las distintas categorías son el patrimonio del club. Así, en juveniles cuentan con dos equipos, uno en División de Honor Juvenil, la joya de la corona que dirige Miguel Ángel Álvarez Tomé, y otro en la Primera División Regional Juvenil. La categoría cadete también cuenta con dos representantes. El equipo A milita en la 1.ª División Provincial y el B lo hace en la 2.ª División Provincial. En la categoría infantil repite con dos equipos y lo hace con el A en la 1.ª División Regional y el B en la 1.ª División Provincial. La categoría alevín cuenta con tres equipos, uno en la 1.ª División Provincial, otro en la Segunda y uno más en Tercera. En benjamines también cuenta con tres equipos. El A lo hace en la 1.ª División Provincial, mientras el B y el C lo hacen en la 2.ª y en la 3ª División Provincial. En prebenjamines son de nuevo dos los equipos. Además también cuenta con chupetines. Manuel Díaz no puede ocultar el orgullo de presidir este club y la satisfacción de ver a los niños y no tan niños seguir la colección con entusiasmo. «La colección no se ha hecho con afán de recaudar fondos, sino de que los integrantes de la Peña tuvieran un recuerdo de su paso por el club y de sus compañeros. Nuestra intención nunca fue la de recaudar fondos, aunque cualquier ayuda siempre es buena. Es muy difícil conseguir recursos financieros para mantener un club como éste».