Las peores sensaciones para el derbi

f. roberto otero | ponferrada

Si la Deportiva ya no inspiraba mucha confianza de cara al duelo del domingo ante la Cultural, tras lo visto ayer en El Toralín aún inspira menos. El equipo de Munitis igualó 2-2 ante el Tenisca de Tercera División en casa un choque que ganaba 2-0 en el minuto 14 tras cabecear Figueroa y Núñez dos córners. El equipo ponferradino se conformó y pareció pasar del partido y pensar antes en el mañana que en lo que tenía entre manos.

En la segunda parte el equipo local fue a peor, con un juego al tran-tran que no daba buenas impresiones. Los mismos defectos de todos los días, pero sin sufrir atrás. Pero dos errores y falta de contundencia hicieron que Dani López se quedase ante Olmedo y en ocho minutos igualase el choque. Fueron los dos únicos tiros del cuadro palmero en el partido.

El partido de vuelta se jugará el próximo miércoles a las 21.30 horas. El conjunto berciano está obligado a marcar para superar una eliminatoria en la que el Tenisca está en ventaja en estos momentos.

MENUDO se lesionó

El partido no dejó casi nada bueno para la Deportiva, pero sí algunas cosas malas. La peor, la lesión de Menudo. El jugador sufrió un problema muscular unos instantes antes del descanso, lo que le hizo pedir el cambio. La molestia es en el recto y hoy se le harán pruebas. También acabó tocado Rayco. «Esto es la Copa Federación», sentenció Munitis.

«Nuestro peor partido»

Pedro Munitis realizó la valoración del choque, reconociendo que su equipo no estuvo con la mente en el mismo: «No le hemos dado valor a hacer un partido serio contra un equipo de Tercera División y con poco aliciente. Esto se ha visto hoy. Hemos estado pensando más en otra cosa. No me ha gustado el partido en los 90 minutos. Jugó más a la pelota que al fútbol, hubo poca intensidad pasándonos el balón sin intención. No son las mejores sensaciones para el domingo, pero hay que relativizarlo. Había que pelear contra nosotros mismos para afrontar con motivación un partido como éste a cuatro días de un encuentro como el que tenemos en León. Sin embargo, no hemos sido capaces. Ha sido nuestro peor partido con nosotros desde que hemos llegado al banquillo».