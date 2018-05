La permanencia pasa por un triunfo

ROBERTO ARIAS | LEÓN

La Cultural afronta mañana (20.30 horas) en el estadio Reino de León frente al Real Oviedo, el partido más importante de la temporada, que supondrá además la despedida de la competición regular ante su afición, al acabar la campaña el próximo sábado en el estadio Los Pajaritos soriano ante el Numancia, en un choque declarado de alto riesto y en el que los dos equipos se juegan la vida.

El leonés, porque está obligado a ganar para mantener sus opciones de conseguir la permanencia sin depender de tercero, y el ovetense porque no puede fallar si quiere seguir optando a clasificarse para disputar las eliminatorias de ascenso a la máxima cateogría del fútbol español, aunque para ello deberá sumar los tres puntos y esperar los resultados de otros partidos al ocupar la octava posición aunque a un solo punto del Cádiz, sexto clasificado, afrontando el encuentro como si de una final se tratara. Bajo estas premisas el conjunto azulón no estará solo, al agotarse las 1.500 localidades enviadas por el club leonés en reciprocidad a las entregadas por el Real Oviedo en la primera vuelta, aunque se prevé una mayor presencia de sus seguidores que tienen previsto apoyar desde fuera del estadio si no consiguieran entradas, algo improbable al estar el papel agotado, según anunción la entidad blanca el pasado jueves..

Rubén de la Barrera, entrenador culturalista, tiene las bajas de Iván González, por sanción, y de Ideguchi e Ibán Salvador al estar concentrados con sus selecciones, recuperando a Viti y Zuiverloon una vez superadas sus respectivas lesiones.

El técnico coruñés al frente de la Cultural, no quiere errores. Así lo aseguró ayer en la rueda de prensa ofrecida previo al partido frente al equipo de la capital del Principado, al manifestar que quiere futbolistas «sin temor a equivocarse, con estabilidad y seguridad», además de reclamar de su equipo que esté «más estable, sin caerse, ocurra lo que ocurra».

El entrenador culturalista cree que es «imposible» que se vuelva a repetir la segunda parte de Tarragona, donde el equipo encajó cinco goles en poco más de media hora, aunque precisó que «hay cosas que puede subsanarse desde el colectivo, pero esto no es una play station ni un futbolín».

Por ello, a lo largo del trabajo semanal optó por «más que limpiar las cabezas, orientar la cabeza hacia el convencimiento, por jugar en casa, ser el último partido como locales y la posibilidad de dar un gran paso hacia el objetivo».

A pesar de la remontada del Nàstic tras el 0-2 al descanso, Rubén de la Barrera desveló que se planteó el introducir tres centrales con la entrada de Albizua pero recalcó que su receta para cerrar los partidos «es querer ganarlos, no defender un resultado».