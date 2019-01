La pesca en León tiene libro de ruta

Miguel Ángel Tranca | león

La temporada de pesca en los ríos leoneses levantará el telón en 2019 el 30 de marzo. Así lo refleja la Orden que establece las normas reguladoras para esta actividad en la Comunidad publicada por el Bocyl que recoge también varias novedades concernientes a la provincia como la desaparición de catalogación de aguas trucheras al embalse de Campañana y el Lago de Carucedo.

La nueva Orden publicada por la Junta de Castilla y León fija así las directrices para una temporada que en el caso de los ríos leoneses comenzará el 30 de marzo para bajar el telón el 31 de julio. Eso sí, salvo excepciones que amplían este periodo al 31 de agosto en algunos casos y al 15 de octubre en otros. También fija las fechas para el cangrejo rojo y señar cuyo plazo abarca del 1 de junio al 31 de diciembre.

Entre las novedades de esta nueva disposición destaca también que la anguila y la rana dejan de ser especies pescables para este 2019. No son las únicas variaciones que deben tener en cuenta los pescadores, en este caso los que saquen sus cañas en los ríos de la provincia. Así, el embalse de Campañana y el Lago Carucedo pasan a ser aguas no trucheras. También hay que tener en cuenta los cambios en los cotos, en este caso con la creación del Bernesga a su paso por la ciudad de León incluyéndose también como nuevo EDS el de Villomar aguas arriba de Mansilla de las Mulas en el río Esla. Embalses como el de Banamarías y las Lagunas de Valderrey también aparecen en el apartado de novedades para la temporada truchera en la provincia de León dentro del año 2019. Y lo hacen para ser considerados zonas libres no trucheras.

El Arec del Esla no desaparece aunque ahora pasa a denominase de Aleje mientras que los embalses de Matalavilla y Bárcena pasan a ser Arex. También destaca la Orden otros epígrafes como que se permite el transporte de los ejemplares vivos de cangrejos rojo y señal procedentes de las masas de agua donde está autorizada su pesca. Hasta ahora sólo se podían transportar una vez sacrificados. Así como en lo referente a los Permisos de Pesca Turísticos, la Dirección General del Medio Natural regulará las condiciones para el acceso, adjudicación y expedición de permisos de pesca reservados a empresas turísticas.

Todas estas disposiciones y alguna más que no obstante no representa en este último caso una modificación sustancial que afecte a los miles de pescadores que existen en León serán las que marquen una temporada de pesca en la provincia marcada por perspectivas positivas e incluso mejores que las de un 2018 que resultó bastante próspero a diferencia de los años precedentes. La climatología, en este caso con las precipitaciones en forma de lluvia, condicionó en clave importante la pasada campaña y se espera que en la actual no varé en exceso para que desde el 30 de marzo los pescadores leoneses puedan desempolvar sus cañas y hacer realidad su afición.

Eso sí, como anticipo está la temporada en los lagos que se mantiene abierta y con una afluencia de pescadores más que destacada a la espera de que en poco más dedos meses la temporada truchera y de pesca en genera levante el telón en los numerosos kilómetros de ríos y para los miles de pescadores que existen en la provincia.