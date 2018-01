Los Philadelphia Eagles y los New England Patriots jugarán la Super Bowl 2018

La Super Bowl 2018 ya tiene finalistas. Los New England Patriots, vigentes campeones de la NFL, se enfrentarán el próximo 4 de febrero a los Philadelphia Eagles en el U.S Bank Stadium, en Minneapolis. El partido será una reedición de la final del 2005, cuando los Patriots se impusieron 24-21. Desde entonces, ambos conjuntos han cambiado mucho. De hecho, Tom Brady será el único jugador de aquella que dispute el partido. El 'quaterback' de los Patriots buscará, 13 años después, conseguir su sexto anillo de campeón y convertirse así en el único jugador de la historia de la NFL en levantar seis trofeos Lombardi.

CAMINOS DISTINTOS

La gran final de la NFL enfrentará a dos equipos muy diferentes. Los unos (los Patriots) presumen de haber levantado 5 Lombardis, el último la temporada pasada. Los otros, buscan en esta edición su primer anillo. Pero ambos comparten una característica: el espíritu de superación.

Los Eagles han sido capaces de sobreponerse a la decisiva baja de Carson Wentz, su 'quaterback' titular y han desplegado un gran juego durante todos los playoffs. Empezaron eliminando a los Atlanta Falcons, finalistas del año pasado, y, pese a no ser favoritos, han acabado superando con contundencia (38-7) a los Minnesota Vikings. La defensa, que propició el origen del touchdown que rompió el partido y el ataque dirigido por el quaterback Nick Foles, han sido claves para la clasificación.

