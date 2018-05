El Pichichi está en juego

álex estébanez | ponferrada

Entre los pocos atractivos que pueda tener el partido del domingo ante el Fuenlabrada para los seguidores de la Ponferradina está la posibilidad de que Yuri termine la temporada como máximo goleador del grupo I de Segunda División B. El brasileño ha mantenido durante la segunda vuelta una pugna por ese reconocimiento precisamente con el delantero de su rival pasado mañana, el jugador del Fuenlabrada, Dioni.

Un solo gol separa a ambos artilleros (21 de Dioni por 20 de Yuri), que han tenido trayectorias opuestas durante la temporada. El malagueño comenzó con la puntería afinada y terminó la primera vuelta con doce dianas después de endosarle cinco al Coruxo en la jornada 18. En el mismo lapso de tiempo, Yuri sumaba ocho tantos. En la segunda vuelta, las tornas cambiaron y el delantero blanquiazul ha sumado una docena de goles, con tres dobletes, mientras que Dioni se ha quedado en nueve. El domingo, ambos se verán las caras para definir quién es el mejor ‘pistolero’ del grupo.

En cualquier caso, y como el fútbol es un deporte de equipo, la pelea por el Pichichi no es algo que les quite el sueño a ambos delanteros. Así, mientras Dioni aspira a alcanzar la segunda posición con el Fuenlabrada para jugar la fase de ascenso, Yuri reconocía ayer que este asunto «no es algo que me quite el sueño. Si puedo pasarle, mejor, pero prefiero que el equipo haga un buen partido y consiga la victoria».

Incluso, el brasileño se tomaba con humor su sequía goleadora en las últimas cinco jornadas, desde que sufrió un golpe en la nariz que le obligó a jugar con una máscara protectora, afirmando que «espero no haber perdido» el olfato goleador. Eso sí, dejó claro que «la máscara no es excusa para no marcar, porque ante el Toledo no la llevaba y fallé una ocasión clara debajo de la portería».

Lo que sí se toma en serio Yuri es el partido del domingo, a pesar de que clasificatoriamente ya no quede nada en juego para la Deportiva: «Espero que hagamos un buen partido y acabar de la mejor manera, que es jugando bien y ganando. Después llegará el tiempo de desconectar y volver con más ganas e ilusión la próxima temporada».