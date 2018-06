Los pilares de Hierro

Llegó puntual. Con el chándal y una estrella cosida a su pecho. Afable, distendido, sonriendo. Así apareció Fernando Hierro, el nuevo seleccionador español, en el centro de prensa de la federación en el suntuoso estadio del Krasnodar. Llegó puntual, apenas segundos antes de que fueran las once y media de la mañana, charlando con los periodistas que habían sido convocados a una cita poco habitual en los grandes torneos como un Mundial. "¿Dónde me siento?", le preguntó a Pablo García Cuervo, el también nuevo jefe de prensa de la federación.



Se colocó presidiendo una mesa rectangular, con Pablo a su derecha y escoltado por 14 periodistas, mientras pedía un café . "Como máximo estaremos 12, 13 o 14 minutos, no más, eh…", anunció el jefe de prensa. Pero luego la charla, sin cámaras de televisión, solo alterada por el sonido de los disparos de los fotógrafos, tuvo un aire de intimidad. Ahí estaba Hierro, el hombre que nunca pensó en ser seleccionador. "No, no tranquilo, no hay prisa…", dijo calmadamente cuando el tiempo pactado se superaba. Estuvo más de media hora hablando del fútbol y de la vida. Él ni había mirado el reloj. Parecía no tener prisa aunque este miércoles le espera Irán en Kazán.

"Voy a ser claro, honesto y directo. Yo sé que soy seleccionador por circunstancias. Y es así. No soy seleccionador por mi curriculum como entrenador. Ya sabéis lo que digo. Mi nombramiento se debe a unas circunstancias. Si miramos fríamente mi curriculum sería muy difícil que fuera seleccionador. No es una falsa humildad. Soy realista, lo digo de todo corazón. No me puedo engañar a mí mismo. Pero el año que estuve en el Oviedo, quieras o no, me enriqueció mucho.



Ese año, aunque fuera en Segunda División, ha sido fundamental a la hora de aceptar este reto. Es un reto precioso, apasionante, que voy a vivir día a día. No me planteo otra cosa. No me quiero perder ni un segundo en disfrutar de estos momentos. No quiero hablar más del pasado. Y lo digo con todos los respetos porque Julen es íntimo amigo mío. ¡Por mucho que me busquéis no me váis a encontrar! Vine aquí con traje y corbata y ahora llevo el chándal puesto. Antes tenía que hacer de poli malo, ahora debo tomar decisiones".

2.- "Quiero mirarnos a la cara y decir: ‘Nos dejamos el alma’"



"Los chicos han dado una dosis de madurez personal y de carácter, dentro y fuera del campo. Es un grupo maduro, con personalidad, son todos jugadores de elite, que viven en el alambre diario. Tienen una cabeza privilegiada, saben asimilar los cambios y las mini crisis. Es un grupo muy sano, llevan dos años trabajando con un seleccionador, con una idea, con muy buen ambiente. Es un grupo. Esta selección tiene derechos de autor y es la del seleccionador que ha estado dos años aquí con ellos. Eso es así. Repito que esta selección tiene derechos de autor. ¿Mi toque? Me equivocaría si dijera que vengo aquí a darle mi toque especial.



Es una mini competición de 6 partidos ahora, no podemos cambiar. Mi deseo es que nos dejemos el alma y la vida. Mi obligación es convencer a los chicos de que cuando nos vayamos de aquí nos podamos mirar todos a la cara diciendo. 'Nos hemos dejado el alma'. Ojalá sea lo más tarde posible. Veo a los chicos muy bien, pero cuando hablo del grupo, me refiero a los trabajadores de la federación, a la familia como le llamo yo, los veo a todos muy bien”.

3.- "Si nos salimos ahora del camino de nuestro estilo de juego sería inmolarnos"



"Yo, como director deportivo, no me metía en ninguna charla. Ahora me toca elegir desde el primer día. Sé que la gente me juzgará por lo que pase en los partidos, para eso soy el entrenador. Todo lo que pase desde ahora hasta final de la concentración será responsabilidad mía. Si he dado este paso, debo asumirlo. El fútbol no te deja dormir. El fútbol es automático. No puedes vivir del recuerdo. ¿Tú nos ves pidiéndole a los jugadores balonazos largos y jugar a la defensiva? Pues no. ¡Cómo le vamos a pedir eso!



Representamos un estilo de intentar jugar lo mejor posible, con un fútbol combinativo. Si le pedimos contra la naturaleza de estas características y virtudes de nuestros jugadores sería inmolarnos. Con lo que nos ha costado tener nuestra personalidad. Antes decíamos que España no la tenía. Y justo ahora, nos vamos a salir del camino? Pues, no. Hemos elegido el camino. No hay otra opción".

4.- "Duermo poco, no encuentro horas para ver vídeos y más vídeos…"



“¿Lo más difícil que he vivido estos días? Uff… Me gustaría contarlo, me gustaría… Pero ahora no puedo… No, no.. ¿Cuándo? Algún día.. No fui a preguntarle a cada jugador lo que pensaba sobre lo de Lopetegui. Fue una decisión que se tomó. De las situaciones así creo en la nobleza del deporte y del grupo. Yo empatizo con ellos. Empatizo rápido. Si fuera jugador, pienso que habría hecho yo. Lo que sí digo es que puedo mirar a todas las partes a los ojos y con franqueza. A todas. Di mi opinión y a quien se la debía dar. Me quedo con la conciencia muy tranquila, actué como creía que debía actuar, buscando siempre el beneficio de la selección, de la federación. A mi nadie me va a decir algo…



Estoy con la conciencia muy tranquila. Pero muy tranquila… ¿Si he podido dormir? Los tres primeros días poco. Un poquito solo. No encontraba, ni encuentro, horas para ver más vídeos, más vídeos, más vídeos.. Cuando uno entra en el vestuario y se pone a hablar con los chavales y lanzas un monólogo y se ríen y se lo pasan bien… ¿Sabes? Al final, esto seis o siete partidos me tocará tomar decisiones. Y en ese impacto que tengas con los chavales, ellos podrán decidir o no. Si tocamos las palmas y me pongo la camiseta de seleccionador, pero no tengo impacto en ellos.. Es una competición muy corta, pero no te preocupes que los jugadores en cinco minutos tienen analizados a sus entrenadores. No sufráis por eso".