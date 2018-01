Piqué: "Cuando me levanto por la mañana me considero la persona más feliz del mundo"

Gerard Piqué acaba de renovar su contrato con el FC Barcelona, el club de su vida. Y se siente feliz. Pero no solo profesionalmente. También en su vertiente personal. En una entrevista con Barça TV, el defensa azulgrana abre la ventana a su día a día y detalla cómo es su vida en familia con su esposa, Shakira, y sus dos hijos, Milan y Sasha, y cómo le llena como persona. "Ser padre de familia es lo mejor que me ha pasado nunca", asegura.

Piqué tienes razones más que obvias para sentirse un privilegiado. "Cuando me levanto por la mañana me considero la persona más feliz del mundo. La felicidad es un concepto muy intangible, muy difícil de explicar, pero puedo decir que me considero una persona muy feliz", asegura en la entrevista.

El defensa indica que él y la mundialmente famosa Shakira intentan comportarse como padres normales. "El mayor [Milan] se va dando cuenta de que no somos gente normal. Que hay mucha gente que intenta saber qué pasa con nosotros. Lo intentamos llevar de la mejor manera posible. Tratamos de pasar la mayor parte del tiempo posible con los niños, llevarlos y recogerlos del colegio, porque creo que lo agradecen, quererlos, darles mucho cariño, tratar de que crezcan sanos y no solo de salud física sino también de mente... Seguro que como padres nos equivocamos en algunas cosas y seguro que acertamos en otras y con los años esperamos ir mejorando".

Menos fútbol que antes

No solo de fútbol, pues, vive Piqué. Se ha preparado para la vida una vez cuelgue las botas, se ha metido a empresario en diferentes negocios, pero aún disfruta defendiendo la camiseta azulgrana. "Me lo paso muy bien", afirma. No obstante, admite que ya no ve tanto partidos de fútbol como antes. "Antes veía más. Ahora con la familia, puedo decir que bastantes menos. De hecho a veces nos enfrentamos a un equipo del que no conozco algunos jugadores, si son zurdos o diestros, y me tienen que explicar qué pierna cubrir. Antes me empapaba de fútbol y los conocía a todos pero últimamente me cuesta más".

El que se ha enganchado al balompié es su hijo Milan, de 5 años. "Es un fanático. Conoce muchos jugadores para la edad que tiene". Elogia el crecimiento del deporte rey por todo el mundo. "Lo que no me gusta es que cada vez se tocan más temas que no están relacionados con el fútbol, pero es rentable y mientras la gente lo siga consumiendo habrá programas y periodistas que lo seguirán explotando".

Y una reflexión interesante sobre el consumo del deporte por parte de Piqué concluye la entrevista. "Las nuevas generaciones, los 'millenials', tienen el nivel de concentración que tienen y creo que a la larga el fútbol se deberá plantear reducir los partidos y hacerlos más excitantes. Y no solo el fútbol. También el tenis. Los jóvenes no aguantarán dos horas de un partido. Pasará con el deporte en general".