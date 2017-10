Piqué lloroso: "Si soy un problema, dejo la Selección"

Gerard Piqué, como siempre, no se mordió la lengua tras el partido contra el Las Palmas, un encuentro en que "los tres puntos eran lo menos importante". El defensa azulgrana se emocionó hasta las lágrimas al hablar de esta jornada del domingo de reivindicación de Cataluña que ha calificado como “la peor experiencia de mi vida fuera de los terrenos de juego”.

Las declaraciones de Gerard Piqué ante los medios en la zona mixta del Camp Nou. (Vídeo vía @Gol) pic.twitter.com/G8uEKDqLPq — Fútbol Total (@FT_Total) 1 de octubre de 2017

“No me lo creía. Sabíamos que intentarían frenar la votación, pero de forma pacífica, No ha sido así. Al menos lo ha visto todo el mundo. Esta decisión tomada por el presidente Rajoy y su partido ha sido de las peores decisiones de los 40 o 50 años. Separa aún más a Cataluña de España y eso va a tener consecuencias", ha asegurado el jugador del Barça, que ha arremetido contra un presidente "que tiene el nivel que tiene, que va por el mundo sin hablar inglés, y así es muy difícil".

"SOLO QUEREMOS VOTAR"

Piqué ha añadido: “El presidente y su partido son unos mentirosos. Decían que era un pequeña minoría, y éramos millones de personas, y no tumultuosas, precisamente. Han hecho creer a mucha gente en España que los catalanes somos los malos. Y no somos los malos; queremos, simplemente, votar”.

“Soy y me siento catalán”, ha continuado Pique'. “Y estoy muy orgulloso de la gente de Cataluña, que se ha comportado perfectamente, como en los últimos siete años”, ha añadido el jugador antes de emocionarse hasta las lágrimas.

“No se ha producido ningún acto de agresión y en cambio ha tenido que venir la Policía Nacional y la Guardia Civil para actuar cómo ha actuado. Las imágenes hablan por sí solas. Hoy hemos demostrado en Cataluña que esta gente se merece todo y más, por la manera como se han manifestado, sin responder a la violencia. Que lo sigan haciendo igual hoy y siempre, que sean así, que por mucho que les inciten se manifiesten pacíficamente y que canten bien alto".

"El fútbol era lo menos importante de hoy. Sólo quería acabar el partido. No me creía lo que veía en las imágenes. Entiendo que haya aficionados que no les ha gustado que se jugara. No creo que el lema de mes que un club caiga por esto. Cuando se vota, se vota. Se puede votar sí, no o en blanco. Aquí durante el franquismo no se podía votar. Hay que defender la ley", explicó.

Además, dejó la puerta abierta a una renuncia a la selección si en la Federación Española consideran que es un problema. "Si el míster o alguien de la selección creen que soy un problema, doy un paso al lado y dejo la selección antes del 2018. Los catalanes no somos los malos, simplemente queremos votar. Ir a la selección no es una competición de patriotismo. El que va a la selección no es el más patriota, hay muchos que se han nacionalizado y están jugando", recordó antes de afirmar que estamos en manos de un presidente del gobierno que tiene el nivel que tiene, no sabe ni hablar inglés".