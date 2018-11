Pitada a los jugadores, gritos de ¡Cea, vete ya!: la Cultural hace el ridículo ante el Burgos (1-1)

La afición de la Cultural volvió a mostrar su enfado con su equipo con gritos de ¡¡¡Cea vete ya!!! durante el último tramo del partido y al final del encuentro pitido a los jugadores al retirarse al túnel de vestuarios.

Después de un partido en el que el equipo leonés no desarrolló un buen juego en la primera mitad, sin movimientos en el marcador, se pasó a una segunda parte en la que Capilla adelantó al cuadro leonés en el marcador. Los de Víctor Cea no supieron defender su ventaja ni con un jugador más sobre el campo por la expulsión del jugador burgalés Jagoba. La cultural no fue capaz de llegar al final del partido con victoria y en el minuto 85 el componente del Burgos Cerveró igualó el compromiso deportivo. La afición leonesa se marchó enojada con el entrenador Víctor Cea y con los jugadores.

ASí FUE EL PARTIDO

FUERTE PROTESTA EN LA GRADA Y PITADA A LOS JUGADORES DE LA CULTURAL

GRITOS DE ¡¡¡CEA VETE YA!!!

ACABA EL PARTIDO CON EMPATE A 1

Minuto 90 + 3: Final del partido con empate a un gol entre la Cultural y el Burgos CF.

Minuto 90 + 1: Elliot Gómez manda el balón rozando la cruceta para el equipo burgalés

Minuto 90: El árbitro añade 3 minutos.

Minuto 89: Tercer cambio en la cultural. Se va del campo Nicho y entra en su lugar Ortiz.

Minuto 88: Cerveró lanza a la portería culturalista y detiene Palatsí.

Munto 86: GRITOS EN LA GRADA DE ¡¡¡CEA VETE YA!!!

Minuto 85: Cultural 1 - Burgos 1

Minuto 85: 1-1

Minuto 85: Empata el Burgos

Minuto 85: GOOOL de Cerveró del Burgos

Minuto 85: El Burgos ataca y mete el miedo en el cuerpo con un jugador menos a la Cultural.

Minuto 83: Falta a favor del Burgos que Chevi pone en problemas a la defensa culturalista.

Minuto 80: Tercer cambio en el Burgos. Se retira del terreno de juego Madrazo y entra en su lugar Elliot Gómez.

Minuto 77: Segundo cambio en las filas de la Cultural. Se va Eneko Capilla y entra en su lugar Saúl.

Minuto 76: El árbitro enseña la cartulina amarilla al visitante Chevi.

Minuto 75: Primeros pitos a la Cultural por parte de su afición, que ve como el Burgos con uno menos domina en estos instantes al equipo leonés.

Minuto 72: Primer cambio en la cultural. Se va Yeray González ovacionado y entra en su lugar Señé.

Minuto 71: Saca la falta Hugo Rodríguez. Se va fuera.

Minuto 70: Falta sobre Yeray al borde de área.

Minuto 67: Doble cambio en el Burgos. Se retiran Jaso y Figueroa y entran Annor y Cerveró.

Minuto 64: El equipo burgalés intenta llegar por medio de Chevi pero despeja Nicho.

Minuto 62: Ataca la Cultural por mediación de Yeray tras combinación con Zelu. Su remate se va desviado.

Minuto 60: Expulsado por doble cartulina amarilla al jugador del Burgos Jagoba.

Minuto 58: Antonio Martínez se va a las inmediaciones del área pero su disparo se va demasiado elevado.

Minuto 55: Lanza una falta el culturalista Vicente Romero y detiene sin problemas Saizar.

Minuto 53: Internada por la banda del culturalista Zelu que no encuentra rematador.

Minuto 51: Sergio Marcos lo intenta junto a Eneko pero su llegada sin problemas para el meta Saizar.

Minuto 49: Yeray dispara desde lejos y el balón sale rozando el larguero.

Minuto 46: CULTURAL 1 - BURGOS 0

Minuto 46: CULTURAL 1 - BURGOS 0

Minuto 46: Penetración por la banda derecha de Zelu que envía a la red burgalesa Eneko Capilla.

Minuto 46: 1-0

Minuto 46: GOOOOOOOOOOOOOL DE ENEKO CAPILLA

Minuto 46: GOOOOOOOOOOOOOL DE LA CULTURAL

Minuto 46: GOOOOOOOOOOOOOL

COMIENZA LA SEGUNDA PARTE

ACABA LA PRIMERA PARTE CON EMPATE A CERO

Minuto 45: Final de la primera parte

Minuto 44: Saque de esquina botado por Hugo Rodríguez que no acierta a rematar Aridane.

Minuto 42: Lío en el área burgalesa que no acierta a rematar Antonio Martínez.

Minuto 40: Madrazo se va al área culturalista pero corta Iván González.

Minuto 38: El árbitro enseña la cartulina amarilla al culturalista Hugo Rodríguez por fuerte entrada a Goti.

Minuto 37: Hugo Rodríguez manda el balón rozando el larguero de Saizar tras una buena dejada de Aridane.

Minuto 35: Falta sacada por Sergio Marcos que detiene con dificultades el meta Saizar.

Minuto 34: Yeray es cortado con falta cuando se internaba en las proximidades del área.

Minuto 33: Minutos de juego en la medular sin llegadas peligrosas a ambas áreas.

Minuto 30: Zelu entra por la banda derecha pone al punto de penalti y Aridane cuando ya se cantaba el gol remata de cabeza fuera.

Minuto 27: Golpeo peligroso de Yeray que se va fuera por poco.

Minuto 24: Yeray lanza a portería demasiado elevado

Minuto 22: Hugo Rodríguez saca una falta al área y la cabecea Nicho al centro de la portería sin peligro para el meta Saizar

Minuto 19: Disparo de Sergio Marcos que detiene con problemas el portero visitante Saizar.

Minuto 17: El exculturalista Julio Rico lanza una falta que se va a saque de esquina, botado sin consecuencias.

Minuto 15: El árbitro enseña cartulina amarilla al culturalista Iván González por una dura entrada a Madrazo.

Minuto 10: Yeray pasa a Eneko Capilla aunque su servicio a Aridane lo corta el defensa Jaso.

Minuto 7: Zelu penetra por su banda pero Eneko capilla no acierta en el remate

Minuto 4: El visitante Madrazo lo intenta de cara a la portería culturalista pero su disparo se marcha demasiado desviado.

Minuto 1: Primer ataque de la Cultural por medio de Aridane que al final el árbitro señala fuera de juego culturalista.

EMPIEZA EL PARTIDO

ALINEACIONES:

CULTURAL: Palatsí, Zelu, Iván González, Nicho, Vicente Romero, Sergio Marcos, Yeray González, Eneko Capilla, Hugo Rodríguez, Antonio Martínez y Aridane.

BURGOS: Mikel Saizar, Andalur, Jaso, Julio Rico, Adrián Cruz, Borda, Goti, Jacoba, Héctor Figueroa, Chevi y Madrazo.

ÁRBITRO: Carbajales Gómez (Comité Asturiano).