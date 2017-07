‘Pito’ Camacho: «Vengo para quedarme en la Cultural»

daniel garcía | león

En toda plantilla siempre hay algún jugador sobre el que recae la sombra de una cesión, aún siendo recién incorporado. Este el caso de ‘Pito’ Camacho, nuevo jugador del conjunto leonés.

«Vengo para trabajar y dar el máximo de mí», declaró ayer durante su presentación el nuevo delantero de la escuadra blanca. El futbolista quiso dejar claro cuál es su intención: «No tengo que demostrar nada a nadie. Haciendo las cosas como tengo que hacerlas me quedaré en la Cultural», reveló el atacante andaluz sobre la posibilidad de acabar cedido en otro club.

Además se mostró convencido de qué es lo quiere el técnico de él. «Rubén me conoce perfectamente» subrayó sobre el entrenador culturalista. «Me ha dicho que esté tranquilo, que haga las cosas como sé y que no tenga nervios», manifestó.

El director deportivo de la entidad leonesa, Óscar Cano habló sobre las cualidades del ‘Pito’: «Es un delantero de gran capacidad de movimiento, muy dinámico, que encuentra bien los espacios, que es algo muy importante en cualquier categoría». Pero también quiso dejar claro la postura de la entidad: «Ahora como todo activo nuestro tiene que demostrar que puede estar con garantías en una categoría tan exigente como la Segunda División A», matizó sobre una posible cesión a otro club.

El ex delantero del CD Izarra, club con el que anotó diez dianas la pasada campaña, destacó sus deseos de fichar por la Cultural, un sueño que viene desde hace tiempo: «Es verdad que estaba muy ilusionado de venir a la Cultural desde hace dos temporadas, pero entre una cosa u otra no se pudo», incluso reveló: «Ya estoy aquí que es lo importante y con ganas de trabajar».

Asimismo ‘Pito’ hizo hincapié en los valores que le han llevado a fichar por la Cultural: «Creo que el trabajo y el sacrificio me han traído donde estoy», acentuando que «el que quiere llegar tiene más opciones de ascender que otro que no tiene tanta ilusión, como he tenido yo», aunque puntualiza: «Yo he tenido mucha suerte de subir desde Tercera a Segunda División A», categoría que va ser muy complicada, aunque el nuevo jugador del plantel viene «con ganas de dar el salto y demostrar que la Segunda no me viene grande».

El jugador de la Cultural espera que con su esfuerzo y dedicación pueda proseguir este curso en León. Para ello tendrá su primera prueba de fuego el próximo Sábado frente al Atlético Bembibre, en Santa María del Páramo como pistoletazo de salida a la pretemporada.