El plan B condena al Madrid

Real Madrid 0 CSKA 3

El CSKA volvió a mancillar el expediente del Real Madrid en su competición fetiche (0-3). Los blancos, que desperdiciaron un buen primer tramo en el que multiplicaron sus llegadas de la mano de Vinícius y Marco Asensio, acabaron pagando cara su blandura en ambas áreas y claudicaron con estrépito ante un CSKA al que le bastaron unos cuantos fogonazos de Chalov, su futbolista más prometedor, para reeditar la victoria del Spartak de Moscú, el único conjunto ruso que había sido capaz de amarrar un triunfo en el Santiago Bernabéu, allá por el lejano 1991.

No estarán los moscovitas en la Europa League pese a su victoria ya que el Viktoria Pilsen venció a la Roma para sellar el pasaporte a la segunda competición continental, pero podrán presumir de haber doblegado por partida doble en la misma campaña al rey de Europa, que hincó la rodilla en Moscú a raíz de un grosero error de Kroos y su incapacidad para traducir en goles su abrumador dominio, y volvió a sucumbir en el Santiago Bernabéu en un duelo cuya intrascendencia en términos puramente clasificatorios al acudir ya matemáticamente como primero de grupo no le resguardó del oprobio de su afición, cebada especialmente con Isco, que no recibió bien los pitos de la parroquia tras marrar una soberbia ocasión con un remate a cámara lenta que coronó una eléctrica transición conducida por Vinícius, pero que hizo extensible a todos su descontento por una actuación que no estuvo a la altura de lo que se demanda a un grupo de meritorios ni al escudo que portan.

Nuevo borrón del Madrid de Solari, que da un paso adelante y dos atrás, sumando la derrota ante el CSKA al triunfo liguero con insólito sufrimiento del pasado domingo ante el colista Huesca. Fiasco absoluto en un choque cuya poca relevancia se reflejó en la alineación del argentino, plagada de rostros lozanos. 24 años y 100 días de edad media en el tercer bloque más joven con que ha acudido el Madrid a un duelo de Champions en toda su historia. A Vinícius, Javi Sánchez o Fede Valverde les sobra frescura, pero también les faltan varios puntos de cocción. Y a veteranos como Marcelo, Benzema o Kroos, mayor jerarquía, actitud y un físico acorde a las demandas competitivas de su equipo.

Vinicius, el mejor

Apenas se salvó de la quema Vinícius que, a sus 18 años y 152 días, se convirtió en el tercer futbolista de menor edad en comenzar un encuentro de la máxima competición continental con los blancos, tras Iker Casillas y Raúl. Predecesores de ilustre trayectoria con los que se codea en el podio el extremo, un islote con sus ganas en la borrascosa tarde del equipo de Solari. Siempre deja destellos el ex del Flamengo, como el taconazo con posterior pase curvado a Benzema que no alcanzó el francés por poco y una pisadita seguida de un zurdazo que repelió Akinféev para que Asensio probase la firmeza del travesaño con un golpeo desde la frontal. De poco le sirvieron a sus compañeros, otra vez desdibujados.

Dominó el Madrid pero el CSKA tuvo más afilados los colmillos. Lo demostró Chalov al meter una bola a Obliákov que puso en aprietos a la zaga blanca hasta que Marcelo rebañó la bola. Apenas se habían aproximado los rusos, pero esa acción fue un aldabonazo. Ajustició a renglón seguido Chalov. culpable del tercero, firmado por Sigurdsson.