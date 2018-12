La plantilla del Reus se siente engañada y duda de que exista un inversor

La plantilla del Reus se siente engañada y duda de la existencia real de un inversor capaz de hacer frente a los cinco millones de euros de deuda del club, según han explicado diversos jugadores a este diario. Tan sólo 11 futbolistas han cobrado las nóminas atrasadas. Y uno de los que no ha cobrado ha sido el jugador que denunció ante la Liga el retraso de los abonos mediante el procedimiento abreviado. Tito Ortiz no ha visto incrementar su cuenta corriente a pesar de haber realizado la denuncia y en estos momentos es un agente libre, según ha podido saber este diario.

Sin ser parte del club el jugador ya busca nuevos retos. El centrocampista se siente maltratado por al entidad del Baix Camp ya que no le hizo ficha desde el inicio del campeonato y además se siente abandonado a su suerte. El club, ahora mismo, no puede invertir en el mercado de invierno hasta que no ingrese la deuda de tres meses al veterano jugador y deberá pagar todo su sueldo hasta el 30 de junio, como indemnización, si no quiere sufrir un descenso administrativo por impago al terminar la presente campaña.

Sin rastro ni noticias del futurible nuevo propietario del club del Baix Camp, la plantilla asegura que se siente molesta e impotente y acusa al máximo accionista de la entidad, Joan Oliver, de mentirles. Ni el cuerpo técnico y hasta siete integrantes más de la plantilla no han visto el dinero adeudado La plantilla, insisten, está a punto de explotar y los jugadores han apoyado unánimemente la rueda de prensa de un Tito Ortiz, hundido, al que no se le ha cedido un espacio dentro del Municipal para despedirse. La agonía se alarga.