Plazas suficientes para reforzarse con garantías

f. r. otero | ponferrada

Las palabras de Carlos Terrazas em la jornada del martes sobrte la intención de realizar tres o cuatro fichajes más han dejado a más de uno un tanto desmotivado. Pero lo cierto es que a día de hoy hay cinco plazas de mayor de 23 años por cubrir, número que crecería en alguna unidad en el caso de que se acabe produciendo cualquier salida de futbolistas que siguen con contrato desde el pasado curso. Además, aunque el técnico pudiese contar con futbolistas de la cantera para que formasen parte del plantel del primer equipo, léase Chopo, Javi García, Yacouba Magagi o Saúl Crespo, si no vuelve a salir cedido, aún restarían dos o tres puestos de sub-23 libres. La Deportiva quiere tener varios futbolistas «menores» que aporten y no sólo sean meros comparsas para cubrir plazas. Así las cosas, la Deportiva podría realizar entre seis y nueve incorporaciones según pase el verano. «En un equipo siempre está todo sujeto a cambios, a modificaciones a acuerdos. Siempre hay que tener la opción de cambiar en cualquier momento», afirma Carlos Terrazas. El preparador bilbaíno incidió en esa idea, algo que ya comentó en su presentación hace más de un mes: «La pretemporada, conforme se acerque la competición, habrá novedades. No hay que precipitarse, porque queda tiempo y tenemos un buen equipo para competir».

En los próximos días llegarán las primeras pruebas y el entrenador y secretario técnico podrá ir sacando conclusiones de en qué posiciones anda más cojo el equipo, al margen de las que ya relató en su comparecencia pública del martes, aludiendo a las salidas de Xisco Campos y Alejandro Chavero.

mercado de fichajes

Asier Arranz es nuevo jugador de la Gimnástica Segoviana tras el paso por el Deportivo Palencia. Tiempo atrás rechazó una propuesta de la Deportiva. El ex deportivista Iván Pérez recala en el Alondras de Tercera División tras su paso por el Somozas. Borja Díaz sale del Arenas Club para recalar en el San Sebastián de los Reyes. Jesús García llega al CF Talavera procedente del UD Yugo de Socuéllamos. Rai, jugador del filial del Real Valladolid en la última campaña, disputará la Liga con otro filial; el del RC Celta. Y Guillermo Lara, ex jugador del Atlético Malagueño, militará en el filial blaquivioleta. Y Pedro García se convirtió ayer en nuevo jugador del Rápido de Bouzas.