Pobre bagaje de una temporada desigual

MIGUEL ÁNGEL TRANCA | LEÓN

La temporada de caza menor baja el domingo 28 el telón y lo hace en clave discreta. Los pronósticos previos no apuntaban a un escenario favorable y a pesar de las lluvias de las últimas semanas el panorama deja unas conclusiones negativas para los cazadores que en la mayoría de las especies cinegéticas han visto como su premio a la hora de salir al campo se quedaba escaso y en algunos casos hasta desierto.

Como en los últimos años en los que la situación ha ido en descenso, en los meses de actividad de la caza menor en la provincia de León apenas el conejo ha salvado los números. Liebre, perdiz y becada han sido deficitarios y salvo excepciones han dejado pocas sensaciones positivas para los cazadores.

En lo referente al conejo la situación, a pesar de que no ha sido muy halagüeña, al menos el resultado no ha sido negativo el cien por cien. Eso sí, su presencia se ha visto diversificada en el campo leonés con lugares en los que la presencia ha sido al menos aceptable y en otros cotos inexistente. Prueba de ello es que si en el pasado ejercicio en alguno de los cotos las cifras eran al menos positivas, en esta campaña la situación se ha tornado en negativa. Y también viceversa. Lo que está claro es que en cuanto al conejo su número ha sido la única alegría o así se puede resumir el hecho de que los cazadores hayan podido cobrarse unas piezas (cada vez más difícil no sólo por su menor número también porque el propio animal ha mejorado su capacidad para evitar ser cazado).

No ha ocurrido lo mismo con la liebre cuyos números parece que no despuntan siguiendo la tónica de las últimas temporadas. A pesar de los deseos de los cazadores y de la Federación por buscar vías para que su situación revierta a positivo lo que está claro es que su presencia es cada vez menor en el campo leonés. Escasa y además también complicada de poder cobrarla en forma de pieza abatida. En el lado negativo de la balanza también aparece con luz propia la perdiz. Era algo que se preveía pero también se pensaba que al menos en las últimas semanas de la temporada y con una climatología más proclive la situación variara al menos para poder cerrar la campaña con alguna satisfacción. Pero ni la lluvia ha podido mejorarlo, algo que ya ha llevado a la Federación de Caza en la provincia y a responsables institucionales a intentar buscar soluciones para que en los próximos años y a través de un plan diseñado para mejorar la reproducción de este ave las cifras vuelvan al menos a las de hace unos años.

En los últimos la perdiz al igual que la codorniz en su periodo de caza no han contado con cifras destacadas, algo que está llevando a los propios cazadores a plantearse la opción de buscar medidas y soluciones para que en campañas y años venideros esas cifras a la baja sigan en la línea descendente. Tampoco los números en el apartado de la becada han sido positivos. En esta campaña no ha terminado de despegar y eso a pesar también de que la climatología se ha vuelto en estas últimas fechas en más favorable para su presencia.