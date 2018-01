Pochettino: "Prefiero trabajar en mi granja que dirigir al Barça"

El técnico argentino Mauricio Pochettino, entrenador del Tottenham Hotspur, se ha mostrado este viernes abierto a dirigir en el futuro al Real Madrid, al tiempo que ha descartado categóricamente sentarse un día en el banquillo del Barcelona: "Antes me vuelvo a trabajar a mi granja en Argentina". El nombre de Pochettino es uno de los que más suenan para tomar las riendas del Real Madrid como reemplazo de Zinedine Zidane, después de la que está siendo una decepcionante temporada en el Santiago Bernabéu.

Entrenador del Tottenham

Precisamente en el coliseo blanco, el Tottenham del preparador argentino hizo uno de sus mejores partidos de la temporada y se llevó un valioso empate que a la postre le ayudó para acabar en primera posición en su grupo de la Liga de Campeones. "Voy a ser muy claro: no voy a ser nunca entrenador del Barcelona o del Arsenal porque me identifico mucho con el Espanyol y el Tottenham. Crecí en Newell's Old Boys y por ello no voy a dirigir nunca a Rosario Central", afirmó este viernes Pochettino.

Tiene contrato en Inglaterra hasta el 2021

"Esa es mi decisión, y prefiero trabajar en mi granja en Argentina que en algunos sitios (clubs). Pero reitero que mi compromiso con este club es enorme. Estoy trabajando como si me fuera a quedar aquí para siempre", prosiguió el exjugador y extécnico blanquiazul. "Pero, al final, los entrenadores son como los jugadores y nunca sabes qué va a pasar en el fútbol. Siempre hay muchos rumores", apuntó.

Pochettino, de 45 años, lleva tres temporadas en White Hart Lane, a donde llegó procedente del Southampton, conjunto que le dio su primera oportunidad en el fútbol inglés. Su contrato vence en junio del 2021