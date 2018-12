«Podemos hacer algo grande»

Sergio C. Anuncibay | León

El lateral de la Cultural Víctor Díaz es de los que prefiere ver el vaso medio lleno, más allá de que este primer tramo de la temporada no haya discurrido por el cauce previsto. Despeja de su discurso cualquier atisbo de fatalidad y confía plenamente en el rendimiento de un equipo que buscará el ascenso a final de temporada. Repite ese objetivo como si de un mantra se tratara y subraya que esta plantilla «puede hacer grandes cosas».

Asegura que tienen «mucho margen de mejora» y apuntala su confianza cuando habla de un vestuario en el que hay futbolistas «con mucho peso y experiencia».

Cree que ese bagaje allana el camino hacia la Segunda División. «En los encuentros de play off es esencial tener este perfil de jugadores», apuntó Viti en una entrevista publicada por el club. En ella insiste en la necesidad de recuperar las mismas sensaciones de la campaña del ascenso. «Aunque pasen cosas negativas, debemos mirar el lado positivo porque lo contrario no ayuda nada», señala el futbolista leonés, consciente de que la exigencia en la Cultural es máxima.

«Todos los aficionados quieren que ganemos pero también que se haga un buen fútbol. La temporada de Segunda fue muy complicada, pero quedó un mejor sabor de boca porque hacíamos un juego que gustaba», recuerda.

Ese descenso en la última jornada aún le escuece. Como leonés y como integrante de esa plantilla que hizo historia para cerrar más de cuatro décadas de travesía por el desierto. «El verano fue difícil para todos, pero después la gente empezó a ilusionarse de nuevo. Muchos estuvieron al pie del cañón, como se ha visto en la masa social», recordó Viti, muy «agradecido» por ese respaldo de los aficionados. «Ahora intentamos mejorar en cada partido, dar lo máximo para volver a tener esa misma sensación de la campaña del ascenso», reitera.

Cree que la pérdida de la categoría no puede empañar el gran año que completó un equipo que siempre quedará en la memoria. Recuerda esas procesiones cada quince días a un Reino lleno, «algo que hacía mucho tiempo que no se veía». Ese apoyo facilitó el camino hacia el fútbol profesional. «Para nosotros es algo esencial porque ayuda un montón. Lo que queremos en 2019 es conseguir el ascenso y volver a vivir todas esas experiencias», deseó Viti, que quiere recuperar lo que se perdió la pasada temporada. Hacer historia de nuevo. Lo soñó cuando era pequeño. Y lo consiguió una vez. «Tenga una ilusión extra por todo lo que he vivido, en mi casa, algo que nunca olvidaré. Repetirlo sería algo muy bonito», declara.