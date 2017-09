Póker de ases para una cantera de oro

MIGUEL ángel tranca | león

Ilusión, trabajo... y mucho talento. El Aros León puede presumir de ser un club de cantera que a lo largo de dos décadas ha sabido ganarse por méritos propios un sitio en el baloncesto femenino español. Lo ha hecho con unas señas de identidad que, a pesar de los condicionantes económicos, le han hecho crecer año a año para consolidar su proyecto en la Liga Femenina 2 y aspirar (la pasada campaña lo tuvo muy cerca) el ansiado desembarco en la Liga Femenina 1.

De la mano de Isabel Fernández ‘Moses’ (vasca de nacimiento pero que ha convertido en una ‘cazurra’ más como ella mismo apunta), el Aros León (Patatas Hijolusa como nomenclatura del primer equipo) ha logrado establecer con éxito un nexo de unión entre su prolífica cantera y el plantel sénior. ejemplos a lo largo de estos años han sido muchos, también aderezados con la internacionalidad de sus jugadoras como Marta Salas, Lucía Pablos, Anna Marsá, las hermanas Teresa y Natalia López, Ángela Salvadores y Lucía Alonso.

Todas ellas han servido de estímulo y espejo para que una nueva hornada vaya haciéndose con un sitio. Todavía en edad júnior pero con un rebosante talento hasta cuatro jugadoras contarán con un destacado protagonismo esta temporada en el Patatas Hijolusa. Una de ellas, Emma Flórez, afronta su tercer año. A ella hay que unir a otras tres cuya edad entre los 16 y 17 años les augura no sólo un gran presente, también un excelente futuro: María Diez, Marina Fernández y Jennifer Giganto. Todas ellas compaginarán su presencia en el equipo júnior con el ‘sénior’. Y lo harán, en cuanto al segundo caso se refiere de forma habitual. Moses apuesta por ellas y sabe que no hay nada mejor que sigan puliendo su talento junto a jugadoras como Itsaso Conde, Marta Canella, Natalia López y Andrea Alcántara. Compartiendo con ellas no solo entrenamientos, también minutos en la pista.

«Nuestra apuesta por la cantera tiene dos justificaciones. La primera porque creemos que esa es la mejor opción para poder trabajar con jugadoras que tienen calidad y a las que podemos guiar en su crecimiento. Y la segunda porque un club como el Aros con pocos recursos económicos no puede fichar ni competir por jugadoras con otros que cuentan con presupuestos más importantes», apunta Moses.

Para la entrenadora, las cuatro júnior «van a disponer de protagonismo. Saben que aún tienen que crecer a nivel deportivo pero también que confío en ellas para que el Patatas Hijolusa haga una gran temporada».

En el caso de Emma Flórez, la ala-pívot, consolidada ya en el primer equipo, buscará dar un paso adelante. La internacional en las categorías inferiores de la Federación Española y jugadora más joven en debutar en la Liga Femenina 2 se ha ganado con destacadas actuaciones un porcentaje creciente de presencia en la pista. Con 16 años es ya uno de los valores del Aros que apunta a convertirse en protagonista de nuevas gestas por parte del club leonés.

También apunta a un papel notable otra jugadora interior, en este caso María Diez. Brillante en el puesto de pívot nato María también se desenvuelve a las mil maravillas como cuatro. Gran reboteadora y destacada anotadora Moses confía en ella para apuntalar el juego en la pintura con ‘adn’ Aros, en este caso de una jugadora con 16 años que ya ha brillado como júnior y que está luchando por hacerse cada día más imprescindible para la entrenadora. Su presencia en el primer equipo tanto en los entrenamientos como en los partidos es el mejor reflejo de las miras que en ella tienen puestas los rectores de la entidad baloncestística.

Marina Fernández será otra de las ‘júnior de oro’ con las que contará Moses a lo largo de esta temporada. Con 17 años y en un puesto como el de base, esta puede ser la campaña en la que, con su participación en el juego, abra de par en par las puertas al primer equipo, el Patatas Hijolusa. Por minutos en la pista no va a quedar a la joven y talentosa base.

El póker de jugadoras júnior con la que contará la primera plantilla leonesa lo completa Jennifer Giganto. Con 16 años esta escolta puede presumir nada menos de ser una de las pocas jugadoras que iniciaba su vinculación en el Aros desde muy niña. Con siete años Jennifer entraba a formar parte de la familia del club. Y ahora con 16 se ha erigido en uno de sus grandes valores. Su calidad ha contado con una maestra para moldearla, Moses. La entrenadora la conoce de sobra y sabe hasta donde puede llegar. Por ese motivo esta temporada contará con ella junto a Emma Flórez, María Diez y Marina Fernández para mantener el peso de la cantera en el equipo de Liga Femenina 2 al que ha regresado otra jugadora salida de su ‘factoría’, Natalia López.

Pero no serán las únicas con ‘adn’ Aros de presente y futuro en el club. A ellas le seguirán otras jugadoras de la cantera con talento para mantener la llama de un club único y especial: Sara Freire, Clara Franco y Clara del Pozo.