La Ponferradina aleja el objetivo

otero conde | ponferrada

Los precedentes no avalan las opciones de la Deportiva de llegar a la fase de ascenso. Ni los precedentes ni el juego, resultados y sensaciones actuales. Pero las opciones existen porque de momento las matemáticas así lo dicen. Sin embargo, la Ponferradina tendría que ganar prácticamente todos los partidos que le quedan para disputar esa fase suplementaria. No hay una puntuación exacta que permita hacer un plan, pero siempre se suele situar en los 64 ó 65 puntos. De todos modos, han llegado a hacer falta en esta categoría 71, pero con 57 también bastaron. El año pasado, el Pontevedra, cuarto del grupo I, llegó a los 60, si bien se quedó a 24 del tercero y obtuvo cinco de ventaja con la Deportiva, que fue quinta. Para igualar los números de entonces, a todas luces insuficientes esta temporada (el cuarto tiene 44 a falta de 13 fechas para la conclusión), el cuadro berciano debería sumar 25 de los 39 puntos que quedan en juego. Para llegar a los 65 «mágicos» que quién sabe si serán suficientes, sólo podría permitirse una derrota o dos empates. Y para un equipo que ha ganado un solo partido fuera de casa en los últimos casi 14 meses, resulta difícil pensar en que la reacción va a ser total.

La Deportiva tiene nueve puntos menos que el año pasado en esta misma jornada y está a 14 puntos de zona de play off. Aún recortando 1,1 ó 1,2 puntos por jornadas, que es lo que se suele recortar, llegaría muy justa a la cuarta posición al final de la Liga regular. Quizá la salvación primero y la clasificación para la Copa del Rey después puedan ser objetivos más accesibles, aunque para entrar en la competición del k.o. de cara al año que viene, primero, no hay unos aspectos claros en el reglamento que permitan saber cuántos se clasifican, ya que lo decide la RFEF en la Asamblea General Ordinaria del próximo mes julio. No obstante, hay que estar muy cerca de puestos de play off para poder entrar.

Volviendo a los precedentes, ningún equipo que en la jornada 25 tuvo 30 puntos en la última década de la categoría, jugó el play off. Hubo alguna machada, pero ni siquiera llegó a ser como la que tendría que realizar la SD Ponferradina. En la Liga 2013-2014 el Sestao Ríver fue campeón del grupo II haciendo 32 puntos en las últimas 13 jornadas, pues en la 25ª era octavo con 39 (la Deportiva es 13ª de su grupo actual con 30). En esa misma temporada, pero en el grupo III, el Club Gimnàstic acabó tercero a un punto del campeón cuando en la jornada 25 era 11º con 34 puntos, a 11 del cuarto. Es lo más parecido a lo que hoy en día se encuentra la SDP, pero lo que tendría que hacer el cuadro de Terrazas aún tendría que ser mejor que esto. En ese mismo grupo el Centre d’Esports L’Hospitalet fue cuarto con 66 unidades tras encontrarse noveno con 36, a nueve de la cuarta plaza, en la 25ª fecha. Y hace dos temporadas el Yugo de Socuéllamos fue tercero con 64 puntos después de llegar al partido número 25 rezagado en la novena posición con 34, a diez del cuarto puesto. Sumó 31. Posiblemente esto tampoco le llegaría a una Deportiva que acusa la puntuación de 13 unidades hasta la jornada 16.

El equipo vuelve hoy al trabajo para preparar el choque ante el Fabril. Los ojos estarán puestos durante toda la semana en Yac Magagi, que recayó de sus problemas físicos antes del duelo de Valladolid y no pudo entrar en la convocatoria.