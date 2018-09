La Ponferradina no da opciones a sus rivales

otero conde | ponferrada

El balance defensivo de la Deportiva está siendo óptimo. Y a él contribuye no sólo la defensa y el portero, sino todo el equipo cuando tiene que replegar, presionar y bajar. En las primeras tres jornadas Son, Jon García, Zabaco y Ríos Reina acompañaron a Gazzaniga atrás. No se recibieron goles. El otro día, por la baja del sevillano, se cambió la zaga. Jon pasó al lateral derecho, Isi bajó al izquierdo y debutó Trigueros para acompañar a Zabaco en el centro de la zaga. Un desajuste supuso el primer gol en contra de la Liga, pero el equipo apenas concedió opciones a su rival, igual que en el resto de choques. De hecho, la Ponferradina sólo ha recibido seis tiros entre palos en cuatro partidos (siete, si se cuenta el córner que casi entra directo del Guijuelo). El Burgos CF no tiró entre maderas, el Guijuelo sólo lo hizo en una ocasión, en dos el RCD Fabril y tres veces el CF Salmantino/UDS.

Dato concluyente

El cuadro blanquiazul ha sumado por ahora diez puntos, que son seis más que hace dos temporadas a estas alturas y cinco más que el año pasado. Fue en la cuarta fecha en la que llegó el primer triunfo del equipo de Carlos Terrazas al batir 4-0 al Rayo Majadahonda, que hoy está en la división de plata. Aquel día se estrenó Yuri, igual que ha ocurrido en la jornada cuatro del campeonato actual. Pero a partir de ahí ya no habría más victorias hasta la 11ª fecha, cuando se batió al Pontevedra con un gol postrero de Pallarés. En la jornada 12, el día que no se concedió un gol de Andy porque el árbitro pitó cuando remataba ante el portero, el cuadro deportivista igualaba sin goles y sumaba 10 puntos. Hoy, ocho jornadas antes, ya ha llegado a esa cantidad.