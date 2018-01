El portavoz de Mourinho llama corrupto a Conte

Da la sensación de que la guerra entre el portugués José Mourinho y el italiano Antonio Conte, técnicos de los poderosos Manchester United y Chelsea, de la Premier League, no se acabará hasta que se encierren, como comentó el ‘mister’ italiano, “en una habitación, cara a cara”. Empezó, cómo no, ‘Special One’ llamando payaso a Conte y siguió el italiano diciendo que el portugués sufría “demencia senil”. Hubo más, ‘Mou’ insistió en las sanciones sufridas por Conte y el jefe del Chelsea le llamó “pequeño hombre”.

Ahora, por si no había suficiente antes de que se encuentren en esa habitación, ha entrado en escena uno de los personajes más peligrosos que existen en el fútbol europeo. Su nombre es Eladio Parames, periodista portugués que, a veces, aunque en ningún momento ha sido oficialmente reconocido como tal, se ha convertido en el portavoz de José Mourinho. Paramés acaba de publicar un artículo en el diario deportivo portugués ‘Record’, con el elocuente título: “Conte, ¿sabes lo que es la EPO?”

Es evidente que Parames hace una clara referencia al polémico tema en el que se metió la ‘Vechia Signora’, en la temporada 1995-96, cuando, según recuerda ahora el periodista, “los jugadores de la Juve fueron acusados de doparse con la famosa EPO o, en un lenguaje más sencillo, haberse sometido a transfusiones de sangre para aumentar su rendimiento deportivo”. La verdad es que nadie fue sancionado tras aquella polémica.

“Y ¿quién era entonces el capitán de la Juventus?”, se pregunta malintencionadamente Parames. “Pues Antonio Conte”. Y no solo eso, insiste el articulista, “más tarde, este mismo señor fue suspendido seis meses, acusado de estar involucrado en un amaño de partidos. Lo negó, pero no pudo probar que no fuese así. Y ahora es este caballero quien acusa a José Mourinho, entre otras cosas, de pequeñez. Lo será, pero es mucho más grande que él, al menos en número de títulos y hasta por el pelo que luce”.

CONTE PREFIERE NO RESPONDER

Conte, que mañana se enfrenta, en Copa, al Arsenal, no ha querido insistir hoy en la polémica. “¿Acoso me ven arrepentido de lo que dije? No, no lo creo ¿verdad?. Ambos hablamos, veremos qué ocurre en el futuro. Esto no son problemas de club, es una cuestión entre él y yo. Y aquí me paro”, concluyó el técnico del Chelsea.