Una portería en guardia

georgino fernández | león

«Contamos con todos y necesitamos la mejor versión de todos». El técnico del Abanca Ademar repite con frecuencia esta frase, convencido de que en una temporada tan larga y con tantos frentes abiertos habrá minutos y protagonismo para todos los jugadores de su plantel.

En el último partido de liga, en la victoria ante el Bidasoa, quedó claro que el planteamiento es real y no un simple recurso retórico. De inicio formó en la portería Nacho Biosca, habitual suplente del serbio Vladi Cupara, y el meta catalán firmó una gran actuación con más de un 33% de acierto siendo una de las piezas destacadas en la tercera victoria consecutiva del Ademar en la Liga Asobal.

Reconocía ayer Biosca que la alternancia no va a ser algo novedoso. «En pretemporada ya lo hizo bastante y siempre nos lo dice. A mi personalmente me ha comentado que tengo que estar preparado para salir por si Vladi no está bien o tengo que jugar por mis características. Somos dos porteros muy diferentes y dependiendo de las características del rival puede ser mejor optar por uno u otro. Yo estoy siempre preparado para cuando se me necesite», reconoció.

Biosca valoró también la gran imagen de grupo que dieron ante el Bidasoa. «Es un equipo que esta temporada se ha reforzado muy bien y su entrenador Jacobo conoce muy bien al Ademar tácticamente. En pretemporada empatamos con ellos y en este partido dominamos desde el principio aunque fue muy complicado».

Y fue una victoria que se consiguió sin la participación de Simonet —no se quiso forzar su reaparición— sin Vejin y con la ausencia de Juanjo Fernández por lesión. «Nuestro margen de mejora es amplio», reconoció. «Y es muy bueno —añadió— que participe todo el mundo y también para dar descanso a jugadores que serán muy necesarios para otros partidos. Es importante que la gente que juega menos se sienta mas importante».

Después de la liga, prácticamente sin descanso llega la Liga de Campeones el próximo domingo con el segundo partido de la fase de grupos ante el Kadetten suizo. «Es un equipazo, tienen una gran plantilla; creo que junto al Skjern danés son los mejores del grupo».

El choque tiene todos los alicientes para ser de alta tensión. El Ademar no quiere dejar escapar puntos de su feudo y quiere estrenar su casillero de victorias en Europa tras caer por la mínima ante el Gorenje Velenje. «Por eso necesitamos tener a la afición de nuestro lado. Es muy importante para nosotros que ellos no fallen ese día».