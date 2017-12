Portero, delantero y algo más

F. ROBERTO OTERO | PONFERRADA

La Deportiva piensa en la segunda vuelta y en los fichajes para reforzar el equipo. Bien es cierto que en los próximos días no va a ocurrir nada, pero tampoco se quiere retrasar demasiado la llegada de futbolistas. De aquí a que se cierre el mercado habrán pasado otras cuatro fechas de competición. Tras la mala primera vuelta realizada, se podría decir que habría que mejorar todos o casi todos los puestos, pero lo cierto es que hay algunos más señalados. Aunque la producción ofensiva ha crecido en las últimas fechas (la Deportiva no acaba un partido de Liga a cero desde el 1 de noviembre en Segovia) y que en los últimos tres encuentros se ha marcado dos goles en cada uno, la posición de delantero esta en el punto de mira del club. Lo que ocurre es que también parece claro que haría falta un mediapunta y más tras la lesión de Néstor Salinas. Y al final se corre el riesgo de firmar a un delantero polivalente para las dos posiciones y no acabe siendo ni una cosa ni otra. En la actual plantilla hay algún ejemplo. En cuanto a la portería, el tema es más delicado. Dinu Moldován, titular indiscutible esta campaña, está jugando con problemas físicos como adelantó Diario de León semanas atrás y confirmó el arquero hace unos días. Aunque haya cometido algún fallo, éste está siendo de largo su mejor año en las filas de la Ponferradina y ha sido clave en unos cuantos partidos. No fichar a otro arquero es un riesgo grande, pues si la rodilla o la espalda del transilvano acaba diciendo basta, la formación blanquiazul tendría que tirar hacia delante con Chopo, subido del filial y que sólo ha jugado un partido profesional, y subir de forma definitiva al portero titular de la Deportiva B de Regional de Aficionados al primer equipo. Otro defensa u otro jugador creador en el centro del campo son otras posibles posiciones a reforzar. Mucho se ha hablado también de futbolistas de banda, pero en un equipo que particularmente no las usa como tal en defensa, no parece lógico que se vaya a decantar por ello.

El presidente apuntaba la pasada semana que llegarían dos o tres jugadores. Hay libres dos fichas de supra-23 y varias de sub-23. Una teórica salida pactada con algún o algunos jugadores podría ampliar el número de llegadas en el mercado que arranca el día 2 de enero.