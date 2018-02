Porzingis sufre una grave lesión y se perderá el resto de la temporada

El jugador de los New York Knicks, el letón Kristaps Porzingis, se lesionó la rodilla el martes durante el partido que el cuadro neoyorquino perdió frente a Milwaukee Bucks (103-89) en el Madison, una grave lesión que pone fin a su temporada en la NBA.

Porzingis cayó al suelo, retorciéndose de dolor mientras sostenía su rodilla después de hacer un mate en el segundo cuarto del partido, que ponía por delante a los Knicks. El jugador tuvo que ser asistido para abandonar la cancha entre visibles muestras de dolor.

An MRI revealed that Knicks star Kristaps Porzingis tore his ACL in Tuesday night's 103-89 loss to the Bucks. pic.twitter.com/LczJ5muDvz