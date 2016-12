Precedente que invita a la ilusión

f. roberto otero | ponferrada

La irregular primera vuelta realizada por la Deportiva mantiene encendida la luz de alarma en el entorno blanquiazul desde el comienzo de la Liga. La posibilidad de que no juegue la fase de ascenso preocupa y ya días atrás el presidente habló de echar el resto en el mercado invernal. Pero remontándonos a un pasado cercano encontramos que esta situación no le es desconocida al conjunto blanquiazul; más bien al contrario. En la temporada 2005-2006 pasó por un caso muy similar. Y aquella campaña terminó con el primer ascenso de su historia a Segunda División A de la mano de Pichi Lucas. La Ponferradina llevaba 30 puntos y era líder como ahora. El líder, la Unión, también tenía los mismos 46 puntos que los de la Cultural de la actualidad. Eso sí, el cuarto puesto estaba a tres puntos y ahora se encuentra a siete.

Al margen de la temporada 2005-2006, en las otras cinco temporadas en las que el equipo estuvo en Segunda División B y disputó fase de ascenso en el presente siglo, las cosas estuvieron siempre mejor clasificatoriamente hablando. Así las cosas, en la 2004-2005, en la que la Deportiva ganó la Liga en su grupo y cayó eliminada en el play off de forma dolorosa ante la RSD Alcalá, la Ponferradina era tercera con 33 puntos a la conclusión de la primera vuelta. El Zamora ocupaba el primer puesto con 38 puntos y el cuarto clasificado sumaba 30. En la 2007-2008, en la que el ascenso volvió a ser esquivo tras ganar la Liga regular con Amaral, el cuadro berciano llegó al ecuador de la competición con 39 puntos. Era líder. La cuarta plaza también estaba en los 30. Y cuarta con 31 puntos era la Deportiva en la siguiente campaña, en la que cayó en el play off contra el Real Jaén de Carlos Terrazas. En la Liga temporada 2009-2010 la Deportiva era segunda en la jornada 19 con 36 puntos, uno más que el cuarto y tres menos que el líder Eibar. Aquel año la formación de Carlos Granero se hizo con el título liguero del grupo y logró el ascenso ante el Sant Andreu. Y en la última temporada en Segunda División B, que también tuvo play off y ascenso, la 2011-2012, la Deportiva era a estas alturas segunda con 34 puntos, a seis del líder Mirandés y con dos de margen sobre el cuarto.