El precio de ver al Barça sin Messi en León: de 50 a 100 euros

La Cultural y Deportiva Leonesa informa de los precios y condiciones de venta de las entradas para el partido de Copa del Rey frente al FC Barcelona que se disputará el 31 de octubre a las 21.30 horas y al que el crac Messi no esta´convocado por la lesión en el radio ayer.

Precios para socios. Fondo Sur: 25 euros. Fondo Norte: 25 euros. Preferencia Este: 30 euros. Tribuna Este: 35 euros. Preferencia Oeste: 35 euros. Tribuna Oeste: 40 euros.

Precios para no socios. Fondo Sur: 50 euros. Fondo Norte: 50 euros. Preferencia Este: 60 euros. Tribuna Este: 70 euros. Preferencia Oeste: 65 euros. Tribuna Oeste: 75 euros. VIP Oeste E y H: 90 euros. VIP Oeste F y G: 100 euros.

En relación al proceso de venta de entradas, “tendrán preferencia los abonados de la Cultural y Deportiva Leonesa durante esta próxima semana. Podrán adquirir la entrada de su abono a precio de socio, y una adicional a precio de no socio, hasta agotar existencias para dicha fase de venta preferente, de acuerdo con el siguiente procedimiento definido para garantizar una buena atención y evitar colas”, según indica el club leonés.

Desde el día 23 de octubre y hasta el día 26 de octubre, se irán asignando citas por orden de llegada dentro de los siguientes tramos de antigüedad de los abonos.

Día 23 de octubre: del nº 1 al 2.400. Día 24 de octubre : del 2.401 al 3.900 (y anteriores). Día 25 de octubre: del 3901 al 5132 (y anteriores). Día 26 de octubre: a partir del 5133 (y anteriores). Día 27 de octubre (sólo horario de mañana de 10.00 a 14.00 horas): cualquier número de abono. Este día ya se abre la venta libre a no socios, por lo que las localidades de abonados estarán aún reservadas para ellos, pero el resto del aforo se venderá simultáneamente a socios y no socios. Cada abonado podrá traer un máximo de 4 abonos (abono físico o foto del abono), y podrá comprar una entrada adicional a precio de no socio por cada abono que traiga.

Los abonados con numeración posterior al límite del tramo en curso no serán atendidos, pero aquellos que lo tengan de una numeración inferior al tramo en curso, sí podrán sacar sus entradas. Se recuerda que la entrada de no socio puede pertenecer a cualquier zona del campo, independientemente de la ocupada por el abono, y también hasta agotar los distintos aforos. Los números de cita comenzarán a entregarse a partir de las 9.00 horas de cada día y tramo de numeración de abonos. El club advierte a los interesados que se ciñan a los días indicados para evitar posibles aglomeraciones. A partir del sábado día 27 de octubre (ese día sólo en horario de 10.00 a 14.00 horas) se iniciará la venta libre, para socios y no socios. A partir del lunes 29 de octubre se pondrán también a venta libre las localidades de abonados que no hayan comprado su entrada de socio durante la semana anterior.

El club recuerda que desde el pasado viernes ya está disponible el nuevo Abono Copero, que se podrá adquirir a lo largo de la semana entrante. Todos los aficionados que lo suscriban accederán de inmediato a las condiciones preferentes de venta de entradas para socios descritas anteriormente.