Los precios espantan a la afición del Reino

ÁNGEL FRAGUAS | LEÓN

El partido de ida de los dieciseisavos de final de Copa no es el mejor plan para ir en familia mañana al estadio Reino de León a presenciar el Cultural-Barça. El fútbol se ha convertido también en León, con un equipo en la tercera categoría del fútbol nacional, en un lujo cada vez más alejado de las familias. Entradas a unos precios desorbitantes, aunque sea el FC Barcelona el rival. Además para competir ante la Cultural, el equipo catalán se desplaza con los habituales suplentes y seis futbolistas que militan en el filial azulgrana, también en Segunda División B, en la misma categoría que compite el equipo leonés. Precios entre 50 y 100 euros para ver un Cultural-Barcelona ha espantado a los leoneses del Reino de León. A falta de un día para disputar el partido de ida de Copa del Rey, correspondiente a una eliminatoria que sólo apasiona a los equipos más humildes, para los seguidores leoneses sí tiene precio, muy excesivo para las economías medias de esta tierra, en la que no piensan los dirigentes de la Cultural. Un problema para crear afición, pues en este caso la Cultural con su desacertada política de precios apenas piensa en todos aquellos que se quedan fuera sin poder ver fútbol.

La mejor forma de comprobarlo es intentando comprar tres o cuatro entradas para ir a pasar un buen rato con los más allegados y animar a tu equipo del alma en este costoso partido de Copa del Rey ante un FC Barcelona que aterrizará mañana en León sin Messi, Jordi Alba, Piqué, Busquets, Rakitic, Luis Suárez, Ter Stegen, Coutinho... Dando una vuelta por las taquillas del Reino de León, al margen las entradas vips de 90 y 100 euros para tomar un refresco y unos cacahuetes al descanso, el aficionado leonés puede encontrarse precios que van desde los 50 euros, la entrada más barata que ya asusta (también el mismo precio para un niño) hasta los 60, 65, 70 y 75 euros. Así que hagan cuentas para un tranquilo plan familiar.

En León, por si el club leonés no quiere darse cuenta, hay muchas familias en paro y la Cultural pone las entradas por las nubes. Pese a este dato, el precio del fútbol en León sigue por las nubes. Como razonamiento se esgrime desde el club leonés que en encuentros pasados los precios fueron similares. Es decir, igual de caros. De lo que no se preocupa es del poder adquisitivo de la mayor parte de los leoneses. Además, con un horario poco propicio para los niños. Pero no pasada nada. Las taquillas siguen abiertas para vender las 3.000 entradas invendibles.