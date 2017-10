Preocupación por la deriva deportivista

F. ROBERTO OTERO | PONFERRADA

No reacciona. La Deportiva ha vuelto a caer en una espiral negativa en la que ya de todo se duda y en lo que todo parece más malo de lo que era o simplemente antes no lo parecía. Lo que había dado seguridad, ya no lo da y los mensajes positivos han dejado de funcionar. Todo parece cogido con pinzas y diversos futbolistas aún no han aparecido y eso es demasiado lujo. El factor del gol es un problema, pero los malos resultados también provocan desconfianza y dudas en la plantilla y nada sale.

Los malos resultados hacen que se empiece a mirar todo con lupa y buscar culpables. En este sentido, la figura del entrenador y del secretario técnico, que este año es el mismo, es la primera señalada. Pero también hay para los jugadores y hasta para los dirigentes. Incluso para agentes externos.

La Ponferradina no se quiere precipitar tomando decisiones apresuradas, pero tampoco dejar pasar el tiempo para ver qué pasa y que las cosas se compliquen. Son momentos difíciles para quienes tienen que tomar decisiones.

En cierto modo la situación por la que atraviesa la SD Ponferradina recuerda a la que pasó la anterior temporada el Racing de Ferrol, un equipo que aspiraba a estar en los primeros puestos tras perder el título del grupo en la última jornada de la Liga 2015-2016. El cuadro departamental estuvo en puestos de descenso o rondándolos hasta bien avanzada la primera vuelta. Luego reaccionó un poco y acabó ascendiendo puestos hasta acabar clasificándose para la Copa del Rey. Ahora, comparándolo con el equipo gallego del curso anterior, es muy pronto, pero lo cierto es que no son ya pocas las voces que empiezan a pensar que el objetivo del play off quizá sea muy ambicioso y los más pesimistas apuntan que a lo mejor habría que pensar en salvar la categoría.

Carlos Terrazas decidió variar cosas en Talavera de la Reina para intentar que el equipo variase también su senda de resultados. El 3-3-3-1 dejó paso al 4-1-4-1. Pero el equipo volvió a mostrarse muy lento en las transiciones y en la elaboración del juego. Álvaro Moreno tuvo de nuevo muchos problemas con el jugador que le encaró, en este caso Melchor, como una semana antes con Borja Galán; Yac se vio superado en la jugada del 2-0, las bandas en ataque no existieron y prácticamente fue Sergio Cidoncha el que monopolizó todo el peligro del conjunto deportivista. Dos remates y un buen centro que remató mal Iago Díaz fue el bagaje atacante deportivista. Y en la segunda parte la Ponferradina ni siquiera llegó arriba. El rival dio un paso adelante en la presión, robó muy pronto a un equipo que se ahogaba y que no tenía ideas y los goles o antes, la acción del penalti, cayeron casi por su propio peso. La Deportiva volvió a hacer bueno a otro rival al que le iban mal las cosas y permitió que rompiese rachas negativas como ya pasara dos semanas antes en el enfrentamiento contra el Real Valladolid B.

Mientras, en Segunda División B siguen los cambios en los banquillos. Aunque este año no juega contra la Deportiva, el Izarra relevaba a su entrenador el pasado viernes tras un 2 de 21 posibles en puntos. Este fin de semana el cuadro de Estella ganó su primer partido al colista Peña Sport (ha perdido todo). Lo hizo por 0-1.