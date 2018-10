Preparados para las dificultades

otero conde | ponferrada

Se traspasa el ecuador de la primera vuelta pasado mañana con el duelo ante el Atlético de Madrid B y por delante hay partidos como los que medirán a la Deportiva con Cultural, Real Madrid Castilla, Fuenlabrada, RC Celta B o el sorprendente Ínter entre otros. «Teóricamente viene ahora un calendario con equipos más fuertes, pero no podemos quitarle mérito a lo hecho hasta ahora, porque los partidos no se ganan solos. Ahora llevamos dos empates y hay que pensar en traer los puntos de Madrid», decía ayer Ríos Reina en la conferencia de prensa posterior al entrenamiento del equipo blanquiazul. En el mismo volvió a participar con total normalidad Michel Zabaco, cuya reaparición podría tener lugar este domingo. No será el campo atlético el que le traiga los mejores recuerdos. Un autogol suyo en tiempo de prolongación frente al Rayo Majadahonda le dejó sin ascenso en las filas del FC Cartagena el pasado mes de mayo. Quizá, egoístamente, a la Deportiva le vino bien, porque en otro escenario puede que no hubiese llegado al cuadro berciano y que ahora estuviese jugando en la categoría de plata con la escuadra murciana.

Volviendo a lo que dijo ayer Ríos Reina, el sevillano cree que el equipo sabrá sobreponerse a los problemas que le puedan venir: «Aún no hemos estado por detrás en el marcador, pero creo que el equipo está preparado para todo. Tenemos que seguir trabajando día a día para cuando pase eso». También habló de su trayectoria de el equipo: «El primer año llegué en enero y no alcanzamos el play off. El curso pasado, ni quiero hablar de él. Y este año estamos disfrutando todos. Espero que no se nos suba a la cabeza».

Viaje

Concluye hoy el plazo para inscribirse al viaje que organiza la Federación de Peñas para apoyar al equipo en el partido de este domingo. Entre las siete de la tarde y las nueve de la noche aún pueden inscribirse los que lo deseen en el bar de El Toralín. El viaje parte a las seis de la mañana del domingo desde el estadio. Hay que tener en cuenta que esa madrugada se cambia la hora, por lo que a las tres serán las dos, con lo cual hay que estar atentos para no llegar al punto de salida una hora antes de tiempo. El precio está entre 37 y 40 euros (incluyendo desplazamiento y entrada) y el regreso será a las cinco de la tarde.