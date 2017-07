Presas abiertas para los cintos

A. Barreñada | Villaquilambre

Florencio Díaz Robles, luchador, nieto del mítico Molinero Florencio Díaz, más sangre luchadora en venas de esa familia que agua en las presas. Quisieron en el ayuntamiento de Villaquilambre rendir homenaje a quien tomó responsabilidad para que, primero desde otro deporte, pero ahora ya también la lucha, tenga escuela en el municipio, a través del Club la Roma. No tardará mucho en saberse de ellos.

Al cuidado de ese acto final y de toda la preparación del encuentro, Héctor García Robles. Se notó de la mejor manera en éste que era el segundo corro de los trofeos de Verano para los fundamentales de la lucha de Base y Juvenil.

Avelino García y Santiago Fernández arbitraban los combates desde algo pasadas las cinco hasta cerca de las siete. Tarde de muchos paraguas, pero en busca de sombra en la grada ante el duro sol, que no restó ápice de entrega a los setenta y cinco luchadores participantes. Aún mejorable, pero creciendo el número, especialmente en categorías donde daba gusto ver la fila de la presentación, como con los once de benjamines de medios o los nueve juveniles también del peso medio. En esta categoría un motivo más de satisfacción: la presencia de dos luchadores ponferradinos, de los de las olímpicas que forja el Clolda, aquí al cinto en filas de Aluches Tierras de León. No fueron de los fáciles sus primeros rivales («mejor desde el principio con los mejores»), pero ya mostraron mérito, con un tercer puesto para Óscar García.

Los vencedores en esta jornada en esa categoría eslabón crucial de los juveniles eran, en el primer peso (con sólo dos luchadores) Rubén Cerezal (Club San Guillermo), quien doblaría en medios (nueve, decíamos) y alcanzaba el segundo puesto ante el impecable Adri Rodríguez (Aluches Tierras de León), tercero el citado Óscar García, también en el club de Tierras de León. En la grada, Daniel el de Corcos se sentía feliz, con justo motivo.

En pesados (de nuevo la cal, sólo dos participantes) Raúl Gutiérrez, del club san Guillermo, se impuso a Sergio Corral, del Montaña del Porma.