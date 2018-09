A por el primer triunfo en tierra hostil

PABLO RIOJA | LEÓN

«Un reto» ante «un rival directo» que por potencial «debería luchar para ser segundo de la Liga». Así resume Rafa Guijosa el partido de hoy —a las 18.00 horas— frente al Anaitasuna. Un encuentro en tierra hostil —el Abanca Ademar no vence en la cancha del equipo navarro desde la 2012-2013— donde sin embargo los leoneses buscarán el primer triunfo de la temporada después de sendos empates frente a Logroño en casa, en el debut liguero, y al Cocks en la Champions. «Estamos ilusionados y convencidos de que podemos sumar los dos puntos», insistió un técnico madrileño que entiende el nerviosismo de parte de la afición marista. «Confío más que nunca en mis jugadores y pido a la gente que nos apoye porque es lo que necesitamos».

En mitad de un mes de septiembre frenético para el Abanca Ademar, Guijosa prefiere ver la botella medio llena tras el irregular comienzo. «Hasta ahora ningún equipo ha podido ganarnos», recuerda. El máximo responsable del vestuario valora el compromiso «máximo» de los suyos —incluidos los tres fichajes de este año— y no cree que su plantilla sea inferior a la de la pasada temporada. «También se dice lo mismo del Anaitasuna, ‘que tienen más carencias’, pero eso no es cierto». Incorporaciones como las de Pujol o Bols hacen que los de Pamplona «sean un conjunto duro en defensa» sin perder su velocidad característica en ataque. «Es una cancha que no se nos da bien, pero nunca pensamos en el pasado, sólo en vencer».

Guijosa ve a los suyos «enchufados» en este inicio de la 2018-19 pese a las adversidades del calendario y los largos desplazamientos que están viviendo. Jugadores como Acacio, Juanjo Fernández o el propio Mosic han asumido «sin complejos» el rol que hasta ahora recaía casi en su totalidad en Costoya. Un paso adelante que el entrenador ademarista llevaba pidiendo desde pretemporada y que espera se mantenga hasta el final. Las rotaciones volverán a ser esta tarde una máxima del de Alcalá de Henares para repartir la carga física entre toda la plantilla.

Por su parte, el Anaitasuna jugará este sábado su primer partido de la temporada en casa con la baja segura de Mikel Aguirrezabalaga y la duda de Carlos Chocarro. El lateral izquierdo vasco permanecerá de baja hasta diciembre por la grave lesión sufrida durante la pretemporada, mientras que el extremo izquierdo navarro es duda por una lesión que le impidió jugar el primer encuentro de la Liga Asobal en Irún. «Afrontamos el partido con la ilusión de hacer un buen partido y de empezar a ganar, sabiendo que el año pasado fueron segundos y que están jugando Champions», afirmó ayer su entrenador, Iñaki Aniz. Para el técnico el arma más fuerte del Abanca Ademar «es el juego de equipo: su defensa y contraataque. Si pierdes el balón vas a tener problemas».