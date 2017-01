Primera etapa de la remontada blanquiazul

álex estébanez | ponferrada

La Deportiva inicia esta tarde ante el Izarra (17.00 horas, El Toralín) el camino de la remontada hacia el playoff de ascenso, una posición que el equipo berciano no ha ocupado durante esta temporada. Después de una primera vuelta irregular, los de Munitis necesitan mejorar mucho su rendimiento para estar entre los mejores a finales de mayo, y eso pasa, entre otras cosas, por no dejar escapar muchos más puntos en casa.

La Ponferradina cedió tres empates en sus últimos encuentros de 2016 en El Toralín, lo que significa dos meses sin brindar una victoria a su afición. Por eso, durante la semana tanto los jugadores que han pasado por la sala de prensa como el técnico han insistido en que su deber pasa por recuperar la ilusión de una afición que no esperaba esta situación cuando comenzó la temporada.

El primer paso, como decíamos, se afronta esta tarde ante un Izarra que ya sorprendió a los blanquiazules en la primera jornada de Liga. El 2-0 cosechado en Merkatondoa ha sido señalado desde entonces como el origen de la irregularidad deportivista, como si al equipo le hubiera costado digerir esa derrota más de lo esperado.

Sea como sea, una victoria hoy serviría para recuperar sensaciones y, de paso, comenzar el año mejorando los números de la primera vuelta, otro de los objetivos a corto plazo que se ha marcado el conjunto blanquiazul.

Aunque no estaba previsto en el plan semanal de trabajo, finalmente la Deportiva llevará a cabo esta mañana una última sesión de entrenamiento, por lo que no habrá convocatoria oficial hasta horas antes del partido. En cualquier caso, la única duda de Munitis pasa por el estado de Dinu Moldovan, que no entrenó el pasado jueves por una contractura en el gemelo izquierdo que, en principio, no debería revestir mayor problema ni impedir su presencia en el partido de hoy.

En cuanto al once, el entrenador dejó ver en la previa que continuará jugando con una defensa de tres centrales y dos carrileros, que serían Nacho López y Abel. En el centro de la zaga estarían Xisco, Gonzalo y Raúl Fuster, aunque tanto Núñez como Goldar fueron ganando en presencia en las últimas jornadas del año pasado y podrían tener su hueco en el once. Por delante, Chavero, Cidoncha y Andy conformarían el centro del campo, con Menudo liberado por delante y Héctor Figueroa como referencia en ataque.

Por su parte, el Izarra llega a este partido con la intención de mantener sus buenos números de la primera vuelta de la competición. El equipo de Estella, que partía con la permanencia como objetivo, ocupa la séptima posición de la tabla y no está dispuesto a dejarse ir en la segunda parte de la liga, por lo que acude a Ponferrada dispuesto a plantar cara y alargar una semana más la mala racha de resultados de la Deportiva en El Toralín.

La principal novedad en el equipo que dirige Borja Jiménez será el atacante Javi Navas, que fue presentado esta semana y podría tener sitio en el once titular de los navarros.

«No será fácil»

Pedro Munitis aseguró en la previa del partido que el Izarra «es un equipo muy bien armado. No suele replegarse de inicio, pero sí mantiene muy juntas sus líneas. Es un equipo que sabe defenderse y seguramente nos va a crear dificultades, no va a ser un partido fácil». Después de tres empates consecutivos en casa, y consciente de que la afición berciana exige lo máximo a su equipo, el entrenador blanquiazul reconoce que «tenemos que tener la capacidad de que no jueguen con nuestra ansiedad y ser nosotros los que manejemos el partido».