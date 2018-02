Primera de las seis finales en casa

otero conde | ponferrada

La permanencia pasa por los partidos de casa. Aunque la SD Ponferradina ya ha perdido en su estadio ante Fabril, Artístico Navalcarnero, RC Celta B y San Sebastián de los Reyes, sus números como local le permiten estar fuera de los puestos de peligro y pensar en salvarse. Y dado que fuera no sólo no es un equipo fiable, sino todo lo contrario, se puede decir que lo fía todo a El Toralín para no perder la categoría. Por Ponferrada quedan por pasar CF Talavera de la Reina, Guijuelo, Gimnástica Segoviana, Atlético de Madrid B, Rápido de Bouzas y Toledo. El primero es el equipo manchego. Álvaro Moreno no tiene buenos recuerdos del duelo de la primera vuelta: «No me trae buenos recuerdos. Me expulsaron y me pitaron un penalti». El murciano habló ayer del rival de este fin de semana: «Es un equipo muy serio, le gusta pelear, son jugadores guerreros y nosotros tenemos que superarles y para salir de ahí. Los partidos de casa son vitales, más cuando fuera bajamos una barbaridad. Sino lo vamos a pasar mal».

Esta semana Juan Carlos Menudo también se refería en La 8 Bierzo a los encuentros de casa: «El del domingo es una final que hay que sacar. Hay que hacerse fuertes en casa para poder salvarse». Y sobre el rival, el sevillano destacó su buen momento: «Empezó mal, pero sus futbolistas no reflejaban las clasificación que ostentaban. Ahora está en una posición ilusionante y vendrán aquí a sumar para poder pelear por la fase de ascenso. Va a ser un rival muy peligroso».

Yacouba Diori sigue sin entrar en la dinámica del equipo y parece complicado que pueda estar en el choque de pasado mañana ante un rival que viene de empatar frente el Coruxo FC y que presenta números de equipo al que le cuesta marcar, pero al que también le cuesta hacer goles.