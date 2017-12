Prisión sin fianza para los dos futbolistas leoneses y su compañero acusados de agresión sexual a una menor

Si rellenas algo aquí, tu aviso no será aceptado:

Evidentemente, lo que no se resuelve con la EDUCACIÖN lo termina resolviendo la policía y los jueces. Es una pena que la asignatura de Educación para la Ciudadanía no sea una de las más valoradas en la educación primaria y secundaria. Claro que mientras tengamos en el gobierno a los clericales del PP la educación cívica será marginal, no en balde muchos de ellos andan procesados en los tribunales por sus fechorías antisociales.