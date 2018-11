Los problemas siguen creciendo

OTERO CONDE | PONFERRADA

Por si no había suficientes problemas, uno más se apunta a la nómina de la Deportiva. En el entrenamiento de ayer sufría un problema muscular Isi Palazón, que es duda para recibir al Real Valladolid B en el choque de este domingo desde las cinco de la tarde. Además, no hay tampoco noticias alentadoras en cuanto a los lesionados. Lo de Jon García y Gazzaniga está claro que no es para un día, pero en el caso de Son y de Dani Pichín, bajas de penúltima hora para visitar al Artístico Navalcarnero, ayer entrenaron al margen del grupo y no está claro que alguno de los dos vaya a estar disponible para el fin de semana.

En el caso de que ni Pichín ni Isi se recuperasen, el técnico perdería a sus dos extremos, dos hombres veloces y de los que más carácter ofensivo tienen en el equipo. No hay que olvidar que si faltase también Son, el daño por banda con jugadores propios de esas posiciones quedaría muy mermado. Tras la sesión de trabajo de ayer fue David Gómez el que compareció ante la prensa para hablar de su debut, de la marcha del equipo, de la igualdad que presenta la clasificación o del choque ante el filial pucelano: «Todos los partidos son complicados. Los equipos ya nos conocen y nos plantan cara. En Navalcarnero nos pusieron las cosas muy difíciles. Estoy contento por ayudar al equipo desde el campo. Pero el encuentro del domingo me dejó un sabor agridulce porque si bien es cierto que pude debutar, perdimos y además en una de las escasas ocasiones en las que nos tiraron».

El arquero coruñés, que ensalzó la figura del portero cadete Pablo Barredo, que está entrenando con él y en el que se ve reflejado, se refirió al momento por el que atraviesa el equipo blanquiazul: «En todas las temporadas hay momentos mejores y peores. Lo bueno es el grupo que tenemos. Estamos seguros de que vamos a volver a coger un buen ritmo. El Real Valladolid B sabe muy bien a lo que juega. Tiene las ideas muy claras. Tendremos que hacer las cosas muy bien para ganar. Espero que el factor de jugar en casa sea decisivo».