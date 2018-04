Proconsi y Agustinos Eras, en la final a cuatro de Ponferrada

OTERO CONDE | PONFERRADA

Ponferrada acoge entre el sábado y el lunes la final a cuatro de baloncesto masculino en categoría Júnior Autonómica. Tres días intensos de baloncesto de formación en los que se decidirán dos plazas para el Campeonato de España de Badajoz, que se jugará a inicios de mayo. Dos equipos de la provincia, uno de Salamanca y otro de Valladolid pelearán en El Toralín.

Quizá sea una de la las fases finales a priori más igualadas de los últimos años. Todos han ganado y perdido contra todos en la Liga regular o en la liguilla clasificatoria para esta cita. «Si una vez soñé con poder llegar a un Nacional, no pudo ser en mejores condiciones que en las que tenemos ahora», aseguró Luis Daniel Enríquez, preparador del Proconsi Ciudad de Ponferrada. Es la tercera Final Four del club, no muy acostumbrado a estas lides. Hace dos años ya el equipo cadete (con la mayor parte de los que ahora disputen la júnior) disputó una. La llegada de Joel le ha dado un salto de calidad a un equipo que es mucho más físico que otras veces.

En la primera jornada, la del sábado 21 de abril, se miden Proconsi-CB Tormes (16.30 horas) y CB Valladolid-Agustinos Eras (21.00 horas). Por medio el Residencia Las Encinas de EBA se jugará la permanencia ante el Narón.

La jornada 2 tiene los duelos CB Tormes-Agustinos Eras (17.30 horas) y CB Valladolid-Proconsi (20.00 horas). El lunes acaba la mini competición con la fecha número 3, que programa los partidos CB Valladolid-CB Tormes (10.30 horas) y Proconsi-Agustinos Eras (12.30 horas). Dos plazas para cuatro equipos, entre ellos los leobeses del Agustinos Eras y el Proconsi berciano.