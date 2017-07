ProLiga se hace notar

francisco r. otero | ponferrada

Madrid acogió el pasado fin de semana el congreso de Proliga, la asociación de clubes que no tienen equipos en las categorías de la LFP y que pretender cambiar el modelo del fútbol nacional, tan en primera línea mundial en sus dos primeras categorías, pero en estado precario en el resto. «Tenemos que conseguir ir todos juntos y defender nuestros intereses. Hay 300 clubes afiliados y otros que se suman a diario. Con la RFEF es muy complicado hablar, pero creo que estrecharemos lazos. Aún no nos tiene reconocidos, pero nos tienen que escuchar porque somos su fútbol. Hay mucha precariedad. Cada año desaparecen clubes que tienen 80 ó 90 años y eso no puede ser». Son palabras de Nacho Lavín, vicepresidente de ProLiga.

Los derechos audiovisuales es el primer caballo de batalla, pero detrás vienen la modificación del sistema de competición de la Copa del Rey para que participen todos los equipos que lo deseen, y modificaciones en otros aspectos competitivos. «Es muy importante la unificación de derechos audiovisuales. No puede ser que el Formentera llegase a dieciseisavos de final de la Copa el último año y no viese ni un euro por la retransmisión en Bein Sport».

En el congreso se estableció una pauta de cantidades a repartir entre los clubes de Segunda División B, 162.000 euros (más variables por la Copa del Rey), Tercera, 40.000 y una partida liberada solidaria con el fútbol nacional destinada a la División de Honor Juvenil, Liga Nacional Juvenil, Segunda División Femenina y árbitros: «Son cantidades que pertenecen al 1% que entrega la LFP y que están en el Real Decreto. Tiene que ir destinado a estas categorías y en la Asamblea de la RFEF del día 20 se debe hacer el reparto. ProLiga propone uno y habrá que ver si la RFEF está de acuerdo o no. Son 14 millones de euros de salida, pero los ingresos de la final de la Copa y la Supercopa también irían íntegramente para repartir entre el fútbol «no profesional», por lo que podríamos acercarnos a los 30 millones. La idea es que ese dinero sea para mejorar los clubes, no para fichajes. No puede ser que un club lo lleven tres personas», afirma Lavín, conocedor de la problemática de primera mano.