Con la prolongación basta

Ya había remontado ante el Cerceda y Fuenlabrada en la parte final de los dos partidos y ya había ganado al Pontevedra con un gol en el minuto 95 (2-1). Pero ayer la Deportiva hizo el más difícil todavía. Perdiendo 0-1 en el minuto 91, el equipo berciano se llevó los tres puntos y de no tomar ventaja con la zona de play out y descenso, aumenta la misma en tres puntos, siendo cierto que el 16º y el 17º no pudieron jugar su partido por culpa de la nieve. Seis puntos le saca la Deportiva, que sigue 13ª, al Toledo y ocho a la Gimnástica Segoviana.

2-1 ganó la Deportiva en un partido que, siendo francos, mereció perder. Es más, el Coruxo perdonó ocasiones incluso para haber hecho tres o cuatro goles jugando muy cómodo. Por momentos la expresión que se oía en la grada era «nos están dando un baile» o «La Deportiva juega peor que los primeros pobladores».

El primer tiempo no dejó grandes cosas. Rafa Sáez pobló el centro del campo para ahogar la construcción del juego local y obligar a Jon García a que saliese él jugando el cuero desde atrás. Así ocurrió. La Ponferradina rifó multitud de balones y perdió un buen porcentaje de ellos. Yelko Pino fue titular por primera vez y ocupó la mediapunta, haciendo Cidoncha de Andy en el centro del campo. Fernando Román fue el recambio de Yacouba Magagi, que aunque finalmente entró en la convocatoria, no jugó.

El primer tiempo sólo dejó dos ocasiones destacadas, una para cada conjunto. Mandaluniz salvó un tiro abajo de Antón de Vicente que buscaba el ángulo interior y Alberto Domínguez se hizo grande en un balón empalmado por Jon García en el segundo palo tras una falta colgada que fue peinada en el punto de penalti.

En el segundo tiempo Isi tuvo una ocasión similar a la de Antón de Vicente y también en el mismo minuto. Pero el gol de Álex Arias, jugador que un día quiso la Deportiva y que ya marcó el tanto del triunfo en el choque de la primera vuelta, puso muy nerviosa a la Deportiva, que apenas llegó arriba y no estuvo inspirada en la creación de ocasiones sobre el marco gallego.

Yelko Pino, de lo mejor del equipo, fue relevado en el 66. Antes había ingresado en el campo Guille Donoso, que debutaba. Dejó cosas interesantes. Quizá por fin la formación berciana haya encontrado el primer extremo que desborde desde la marcha de Acorán. Habrá que verlo en próximas jornadas. Pero lo cierto es que el Coruxo jugó por momentos casi a placer. Estrelló Pablo Crespo un balón en el larguero y Mandaluniz salvó el 0-2 a punto de cumplirse la hora. Por momentos parecía que el Coruxo vacilaba a la Deportiva con su juego y que se estaba gustando. Pero como decía el gran José Carrete Julián, «hay que ‘emburriala’», y el Coruxo no lo hizo. En un centro de Menudo, ya dentro de los cuatro de prolongación indicados por el árbitro, Yuri paró el cuero con el pecho, lo bajó y fusiló al portero, que hizo una gran parada llena de reflejos, pero Guille aprovechó el rechace el arquero para empatar. Y en la última jugada el brasileño aprovechó un córner bien puesto por Ríos Reina para cabecear a las mallas y llevar el éxtasis al estadio.

El dato más bonito del choque se produjo en el minuto 83. Mateo Míguez, que volvió a dar una clase magistral de cómo se juega al fútbol, fue sustituido por Pitu. Todo El Toralín aplaudió al centrocampista de Redondela, que devolvió los aplausos. De bien nacidos es ser agradecidos. Antes de su sustitución se oyó en la grada la expresión «Mateo los mea a todos».

La próxima cita para la Ponferradina está prevista para el sábado a las cuatro de la tarde en los Anexos a Zorrilla ante el filial del Real Valladolid. Será la primera de dos salidas consecutivas que el cuadro ponferradino habrá de girar en otras tantas semanas a filiales.