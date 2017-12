«Prometemos trabajo y deseamos la colaboración de la gente de la lucha»

JESÚS OBLANCA | LEÓN

Ángel Rivero Ordás, presidente de la lucha en la década de los ochenta en tiempos de la recordada Agrupación Provincial de lucha leonesa, vuelve ahora a la primera línea de actualidad al postularse como candidato del sector crítico a la presidencia de la Territorial de lucha.

—¿Qué le empuja de nuevo a querer asumir el cargo de máximo dirigente de la lucha?

—Es evidente que el calendario marca épocas diferentes, pero estoy convencido de que el sistema deportivo de aquella época y el desarrollo de la lucha leonesa en general tenía unas connotaciones mucho más innovadoras y modernas que ahora. Además, hemos mantenido muchas reuniones para la elaboración del programa de gestión. Con mucha gente joven. Gente de hoy. Gente que, con todo su entusiasmo y vitalidad, me ha elegido para encabezar este proyecto. Por eso, doy el paso.

—¿Segundas partes son buenas?

—Vamos a decir mejor que la experiencia es la madre de la ciencia o, también, que la experiencia es un grado. Son conceptos más positivos. Se adaptan mejor a mi estilo y pensamiento.

—¿Qué espera encontrar cuando tome posesión si consigue vencer en las elecciones?

—Estamos preparados para encontrarnos de todo. La gestión ha sido un caos y, como consecuencia, casi seguro que nos encontraremos con deudas, dinero ninguno y compromisos adquiridos y no cumplidos. Solamente con ver que llevamos con las cuentas de dos o más años sin aprobar por la asamblea ya nos podemos hacer una idea de cómo estará todo.

— ¿Cómo se explica un proceso electoral tan largo, tan complicado y difícil?

—¿Pero, es que acaso tiene explicación? Desde que se anuló el proceso electoral anterior por claras irregularidades todo han sido dilaciones y excusas pueriles. Al final, los caprichos de unos pocos irresponsables han indignado a muchos y, por desgracia, han hecho daño a la Lucha Leonesa. Todas sus acciones han tenido el único y oscuro interés de retrasar el proceso electoral. ¿Por qué? Lo chocante del tema, y preocupante a la vez, es que en el primer proceso, a pesar de los innumerables recursos presentados cargados de motivos y razones como se demostró ante el Tribunal del Deporte Regional, nunca se paralizó el proceso electoral. Ahora, ante un recurso que se salta el preceptivo trámite de acudir en primera instancia ante la junta electoral, se paraliza automáticamente el proceso. El Tribunal del Deporte Regional ya comunicó hace tiempo a las partes su resolución, y seguimos esperando. A estas alturas, yo me pregunto: ¿podemos decir que tenemos una junta electoral independiente?

—¿Qué expectativas de futuro tiene la lucha leonesa?

—La decadencia que ha sufrido la lucha es preocupante. La asistencia de aficionados a los corros ha decrecido alarmantemente. La escasez de luchadores de base es palpable. A la lucha femenina no se le dan soluciones ni se buscan alternativas para su captación y desarrollo. El número de competiciones y la diversificación de las mismas ha decrecido sustancialmente. Estamos obligados a pensar que la lucha tiene futuro, que tiene un futuro prometedor y esperanzador. Vamos a poner toda nuestra ilusión y trabajo para conseguir colocar a la Lucha Leonesa en el lugar que le corresponde, como referente del deporte leonés.

—¿Cuáles serán los pilares de su gestión? ¿Cómo se plantea afrontar los principales problemas que padece la lucha de hoy?

—Nuestra actuación se asentará en dos pilares fundamentales: apartado institucional y apartado deportivo. En el apartado institucional pretendemos un reconocimiento de la asamblea general como órgano supremo de la Federación. Buscaremos un marco legal para la lucha leonesa y dotar a la Federación de una sede apropiada. En el apartado deportivo trabajaremos en la recuperación de competiciones perdidas (liga por equipos) y el fomento de otras (Liga de Campeones León cuna del parlamentarismo). Fomentaremos las escuelas y jornadas de lucha en los colegios. Trabajaremos también en la innovación y la puesta en escena de todas las competiciones. Creemos tener un análisis exhaustivo de los males que padece nuestro deporte y pondremos en marcha los remedios que creemos que pueden funcionar. Prometemos trabajo y honradez. Colaboración a toda la gente de la lucha.

—¿Con qué material humano cuenta para vertebrar su junta directiva?

—Somos un equipo muy equilibrado. Se armoniza perfectamente juventud y veteranía. Predomina la juventud, y eso es bueno. También queremos que las mujeres tengan una relevancia importante en nuestro equipo de trabajo. Contaremos también con un amplio equipo de colaboradores para temas puntuales: cursos, selecciones, competiciones complementarias… No somos, ni pretendemos ser, un núcleo cerrado y hermético. Esperamos a todo el que quiera ayudar y contribuir con su trabajo al desarrollo de la Lucha Leonesa

—¿A su juicio, cuáles han sido los principales errores de las legislaturas anteriores? ¿En qué medida han podido contribuir esos errores a la situación actual?

—Cuando no se puede destacar ningún avance en nuestro deporte y sí muchos retrocesos es que la gestión no ha sido buena. La Diputación, y también otras instituciones, han aportado mucho dinero en los últimos años a la Lucha Leonesa. Sin embargo, no se aprecia avance alguno, sino todo lo contrario. Se ha visto que no había proyectos, programas, ganas, ilusión, trabajo… y sí por el contrario dejadez, oscurantismo, nulo compromiso y mala comunicación con los clubes. Todas estas cuestiones, el estrangulamiento de la asamblea general, la prepotencia con la que se han comportado en todo momento, queda como muestra el desarrollo de los diferentes procesos electorales en los que han intervenido, han creado un caldo de cultivo de desánimo y negatividad en la Lucha Leonesa. La desconfianza de la gran mayoría de los clubes y luchadores hacia la junta directiva era, y es, total.

—¿Cómo valora usted el apoyo que recibe la lucha leonesa hoy en día de las instituciones? ¿Es bueno para la lucha seguir en esa línea de excesiva dependencia de las subvenciones públicas o se hace necesario un cambio de rumbo? ¿Considera necesario acudir al patrocinio privado?

—El apoyo económico de la Diputación es vital para la Lucha Leonesa. Debemos de estar agradecidos. Hay otras instituciones, como el Ayuntamiento de León y otros de la provincia, plenamente comprometidos y dispuestos a colaborar. Todos quieren el desarrollo de nuestro deporte y la paz institucional en la lucha. Habrá no obstante que revisar los convenios suscritos y adecuarlos al momento actual, con el reconocimiento explícito de la Federación como órgano técnico de organización y desarrollo de los programas y de las competiciones.

—En lo deportivo, ¿qué cambiaría? ¿Hacia qué modelos competitivos y de promoción deportiva considera que ha de dirigirse la Lucha Leonesa?

—Innovar. La revisión previa de los terrenos de lucha. La puesta en escena y desarrollo de las competiciones. Acabar con el encorsetamiento al que están sometidos los corros en cuanto a horarios y premios, aligerar los gastos fijos de las competiciones. Dignificar las competiciones de base. Que la premisa no sea acabar lo antes posible. Revisión de categorías. El centro de tecnificación debe de tener un objetivo muy claro y estar dotado de un organigrama adecuado. Ha de cumplir una misión muy importante en cuanto a la selección y formación.

—Lucha Leonesa, ¿tradición o deporte?

—Deporte, con mayúsculas. Pero siempre respetando sus esencias, sus raíces de tradición y cultura popular leonesa.

—Un deseo para las gentes de la Lucha.

—Para la Lucha Leonesa que sea el inicio de una etapa llena de éxitos deportivos. Para ello necesitamos el apoyo de todos los aficionados.