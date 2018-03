Prueba de fuego para Lopetegui

RODRIGO ERRASTI | MADRID

El doble amistoso de España ante Alemania, el día 23 en Dusseldorf, y Argentina, el 27 en el Metropolitano y a beneficio de la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE), pondrá a prueba la racha sin derrotas de Julen Lopetegui al frente de las dos selecciones españolas profesionales.

El entrenador vasco no conoce la derrota en 16 partidos con la absoluta desde agosto de 2016, 12 de ellos victorias, algo que ya sucedió en sus dos años con la sub 21 (19 encuentros entre agosto 2012 y abril de 2014), con la que logró el Europeo de 2013 en Israel. La última derrota del técnico fue en las semifinales del Mundial sub 20 ante Uruguay en julio de 2013, única en sus años en la institución (ganó un Europeo sub 19) ya que quedó fuera del anterior Mundial sub 20 ante Brasil en 2011 tras empatar y jugarse el pase a los penaltis frente a la posterior campeona.

Tantos meses sin decepción para Lopetegui son amenazados por los dos últimos finalistas en el Mundial 2014: Alemania y Argentina. «Estamos ante partidos con rivales exigentes pero también ilusionantes, son dos campeones mundiales», explicó el pasado viernes. Para Julen, estos días de concentración -se ejercitarán por primera vez todos juntos hoy por la mañana tras incorporarse en la tarde-noche de ayer-, con «partidos exigentes pero aún más motivantes» servirán, más que para prolongar su registro de buenos resultados, para sacar «conclusiones importantes pero no definitivas. Nos van a dar información en algunas cuestiones, pero entendemos que el nivel de los rivales es interesante para ver nuestra respuesta».

Hay alguna duda con la lista final ya que futbolistas que se caen respecto a la última convocatoria como Morata, Bartra, Alberto Moreno, Illarramendi, Vitolo, Luis Alberto, Suso, Morata y Callejón siguen teniendo opciones. Todo ellos, hasta un total de 46, han ayudado al «objetivo principal, la clasificación para el Mundial, que se logró con una jornada de antelación y lo hemos hecho jugando bien y siendo muy competitivos. Los jugadores han sido tremendamente competitivos y han demostrado una gran ilusión por jugar. Estamos muy contentos por el rendimiento deportivo».

Aunque Lopetegui siempre anda con pies de plomo, ‘La Roja’ vuelve estar entre las favoritas para conseguir el título en Rusia tras su balance con el vasco, ya que de los cuatro empates, tres fueron en amistosos. Y eso que no fue cabeza de serie en el sorteo, que le emparejó con Portugal, Irán y Marruecos. «Somos muy conscientes de que lo hecho en la fase de clasificación no nos garantiza absolutamente nada. Así como lo que hizo antes a la selección española, ganando campeonatos maravillosos, no le garantizó nada. Aquí lo único que te garantiza algo es el fútbol que juegas en el momento de la competición y hay que estar preparados para eso», avisa.

En los 20 meses que lleva con la absoluta, ha recuperado la ilusión por una selección que tras ganar tres títulos consecutivos acumuló dos rotundos fracasos en Brasil y Francia. Lo sucedido, unido a los incendios institucionales constantes, convertían el objetivo de Lopetegui en una situación delicada, en la que debía actuar con inteligencia y mucha mano izquierda. «Se ganó mucho en tiempos recientes. Esa época dorada está muy bien para mirar atrás y dar las gracias a la mejor generación del fútbol español, pero aquello ya pasó. Ahora, quedan algunos de esos jugadores con otros chicos jóvenes y estamos tratando de mezclar a las generaciones, pero sin comparar. Confiamos en los futbolistas que vienen, en su capacidad, en su calidad, en su ambición. Y hay que dejarles que hagan su camino». Constante y minucioso, su equipo de trabajo (Pablo Sanz, Oscar Caro y Gonzalo Antolín son las cabezas visibles) eligió Krasnodar (cerca de Sochi, donde jugará el primer partido el 15 de junio a las 20.00 horas) por sus las instalaciones pese que no es sede del Mundial y el equipo vivirá un poco al margen del ambiente del torneo.