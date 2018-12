PSG y Liverpool evitan el drama

El grupo de la muerte se cerró este martes con el Paris Saint Germain y el Liverpool como triunfadores. El campeón francés, que goleó al Estrella Roja (1-4), y los ‘reds’ se llevaron la gloria, la tragedia quedó para el Nápoles. El conjunto de Ancelotti jugó un partido mediocre en Anfield, pero tuvo opciones hasta el último segundo (1-0). El desenlace final fue justo. Los dos mejores estarán en los octavos que se sortearán el próximo lunes en Nyón: el PSG como primero de grupo y el subcampeón de Europa como segundo más temible.

GOL DE SALAH, PARADÓN DE ALISSON

El drama se vivió especialmente en Inglaterra, donde el Liverpool exhibió su potencial con una veintena de remates. Mereció golear, pero solo acertó una vez. El hábil Salah sorprendió a Ospina (m. 34), que después salvó a su equipo en varias ocasiones, con especial mención para Mané. El extremo senegalés se dio un homenaje de fallos. Por suerte para el bloque de Klopp, Callejón evidenció sus limitaciones (m. 78) y Alisson se agigantó en el último suspiro con un paradón que echó definitivamente al Nápoles.

El Estrella Roja no había perdido ni un solo partido en su estadio en esta temporada. Suma 10 victorias en 10 partidos en casa en la Liga serbia y en Europa había derrotado al Liverpool (2-0) y empatado con el Nápoles (0-0). Pero el PSG se jugaba demasiado y solventó el choque con contundencia.

LA CLASE DE NEYMAR

Desde el primer minuto se vio perfectamente concentrado al equipo de Tuchel, que contó finalmente con Neymar como titular. Mbappé fue el primer astro en aparecer con una galopada que culminó Cavani (m. 9). El brasileño acarició el tanto a la media hora (m. 30) y selló el segundo (m. 39) con otra demostración de clase. Mbappé tuvo el tercero en sus botas en un mano a mano con el portero que envió fuera (m. 42) en pleno monólogo parisino. Gobeljic recortó distancias (m. 55), pero Marquinhos (m. 74) y Mbappé (m. 90) completaron el festival.

Más de un osado sin demasiado conocimiento futbolístico o quizá cegado por el odio a una indiscutible estrella como Neymar se atrevió a pronosticar una debacle del PSG en esta primera fase después de la derrota en el estreno ante el Liverpool con un gol de Firmino en el minuto 91 (3-2).

DESPLOME ITALIANO

El empate en París contra el Nápoles (2-2) de la tercera jornada tampoco ayudó demasiado a reforzar la situación del campeón francés, que se salvó aquel día con un milagroso tanto de Di María. Sin embargo, a la hora de la verdad, el descomunal talento del ataque galo, con Neymar y Mbappé al frente, acabó imponiendo la lógica. Los críticos tendrán que esperar. El presidente Nasser Al-Khelaifi puede respirar tranquilo de momento. Su equipo, al menos, estará en los octavos, la ronda en la que cayó el año pasado ante el Real Madrid.

No puede decir lo mismo el Nápoles de Ancelotti, que se desplomó en el momento clave. El exentrenador del Madrid aseguró que serían "imbéciles" si no pasaban el corte, circunstancia que se consumó este martes. Ansiaba el conjunto celeste "poner la guinda encima del pastel" elaborado durante tres meses, pero Anfield no era el escenario más adecuado. El nuevo líder de la Premier no dejó escapar la ocasión de voltear la situación en una atmósfera inigualable.

VICTORIA DE CASILLLAS

En el grupo D, mientras, el Oporto de Iker Casillas cerró una brillante primera fase con un triunfo en el campo del Galatasaray (2-3). Los lusos acaban primeros con 16 puntos, mientras que el Schalke venció al Lokomotiv (1-0) y pasa como segundo, por lo que será uno de los posibles rivales del Barça.

Este miércoles se cerrará la primera fase con poco por decidir. El duelo entre el Shakhtar Donetsk y el Lyón será el más interesante. Si los ucranianos ganan acompañarán al Manchester City de Pep Guardiola a los octavos. A los franceses les basta el empate.