«Puede ser nuestro punto de inflexión»

f. roberto otero | león

Ángel Abad pertenece a la peña deportivista «Sobre Ruedas». Aunque este año el equipo no está dando lugar a pensar en positivo, no se resigna. Quiere pensar que el de León es el encuentro perfecto para reaccionar: «En líneas generales lo veo un poco complicado por la trayectoria de ambos, pero los derbis no suelen responder a normas lógicas ni clasificatorias. Cualquier cosa puede pasar y la motivación va a ser muy grande. Creo que podemos sacar algo positivo».

El seguidor deportivista, como ya han manifestado otros esta semana, piensa que la victoria ante el Izarra con remontada incluida tiene que haberle hecho bien al equipo ponferradino: «El triunfo del otro día contra el conjunto navarro y la forma en la que se produjo hace que la confianza tenga que haber crecido muchísimo, independientemente de lo que sucedió en la Copa Federación». Y abunda en la idea: «Si lo que pasó ante el Izarra da moral, un triunfo en León aún daría mucha más. Creo que podría ser un punto de inflexión».

Abad habla de la relación entre la hinchada y el equipo: «La gente quiere lo mejor para la Deportiva, pero no nos damos cuenta muchas veces de que le metemos mucha presión a los jugadores desde el primer minuto. Al fin y al cabo los jugadores son personas. Yo creo que si se gana, las asperezas que hay entre afición y plantilla decrecerán y habrá más apoyo. «Hay que animar del minuto 1 al 90 o lo que dure el partido. Estoy seguro de que en León la afición y el equipo van a estar más unidos y vamos a confiar en que nos den una alegría doble».

Pasado mañana se verán las caras en El Sardinero el Real Racing Club y el RC Celta B. La victoria berciana tendría doble valor: «Este domingo juegan entre ellos segundo y tercero y ganando se recuperarían puntos con uno o los dos. Está claro que no se puede fallar mucho para poder estar en la fase de ascenso, que creo que es el objetivo mínimo del equipo. Sería un fin de semana importantísimo».

Ángel Abad también tiene recuerdos positivos y bonitos de los duelos entre los dos equipos: «Nunca he podido ir a un partido entre los dos equipos en León por unas cosas u otras, pero hay buenos recuerdos de algunos: el gol de De Paula, aquel año cuando fue tanta gente de aquí, el gol de Fran en el partido que tuvo que reanudarse tras la suspensión por la niebla, el del triunfo de Asier Salcedo...».