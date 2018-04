Puntuar para evitar agobios

otero conde | ponferrada

La Deportiva afronta la recta final de la competición con la intención de acabar lo mejor posible el campeonato, pero sobre todo de no sufrir. Y para que ello no suceda, deberá intentar puntuar este domingo en el campo del Cerceda. El equipo coruñés es el colista y ya ha descendido, pero está poniendo en dificultades a todos los equipos que pasan por su campo. De hecho, los dos equipos que acudieron recientemente como líderes a su terreno de juego sólo pudieron empatar.

Una victoria en la 36ª fecha evitaría sofocos para las dos últimas. Incluso un empate podría resultar definitivo, aunque en esta jornada aún no fuese suficiente la distancia con la 16ª plaza, que es lo que más preocupa. La diferencia con el play out es de cuatro puntos y quedan varios duelos directos por disputarse. Sin embargo, si la Deportiva no puntuase y el Toledo lograse el triunfo en los dos partidos que tiene antes de visitar El Toralín el día 6, el duelo ante el cuadro manchego podría resultar dramático. Gimnástica Segoviana, Real Valladolid B, Guijuelo, Racing de Ferrol y Toledo tienen calendarios más comprometidos en las últimas tres jornadas y están en una peor situación clasificatoria. Y varios se enfrentan entre ellos. Pero cuanto antes se acaben de hacer los deberes mínimos, menos habrá que estar pendientes del resto y pasar un mal trago en las últimas fechas de la competición de la regularidad.

En los últimos días los integrantes del plantel deportivista ya han hablado de que vencer al Cerceda no será un camino de rosas y la trayectoria blanquiazul fuera de casa tampoco es muy halagüeña.

Carlos Terrazas podría repetir el once del último fin de semana o quizá hacer alguna mínima variación como la vuelta al equipo inicial de Saúl Crespo, que no ha participado en los dos últimos choque. El equipo blanquiazul empezará a preparar esta mañana el duelo que disputa el domingo desde las cinco de la tarde en O Roxo.