«Queremos acabar la Liga dando una buena imagen»

OTERO CONDE | PONFERRADA

Es Radio en El Bierzo retomó ayer Las Tertulias de El Leñador, entrando en su segunda etapa. Y lo hizo con un protagonista de la SD Ponferradina que el domingo a las ocho de la tarde dejará de pertenecer al conjunto blanquiazul. Verdaderamente Guille Donoso no es propiedad de la Deportiva, pues está cedido por el Lugo. El jugador reveló que el lunes les dan las vacaciones al elenco de futbolistas y él regresará a la capital de las murallas.

Desde su llegada a la Deportiva, Guille se ha mostrado como el gran acierto del capítulo de fichajes, contando tanto los del mercado estival como los de enero. Y a buen seguro que es el primero en la lista de deseo de renovaciones del club, sino fuera porque en principio su futuro está lejos de El Toralín.

El jugador de la cantera del Real Sporting habló sin esconderse del papel del equipo en el último encuentro disputado en casa: «Fue un golpe duro el partido ante el Toledo. Acabar así no le sabe bien a nadie. Ha sido una temporada complicada. Estás abajo, el objetivo era otro... El partido fue en la línea de la temporada. Puedes perder, pero lo que no puede ser es caer como el otro día. Nos pasaron por encima. A veces ocurre. Por lo menos nos salvamos y queda un poco más en el olvido el 1-4».

El extremo quiso resaltar que hoy por hoy nadie gana a nadie con la camiseta, el nombre o el escudo y puso como ejemplo que equipos como la propia Deportiva y el Toledo, el Racing de Ferrol y el Pontevedra, candidatos al ascenso, están en la zona baja. Y uno, dos o incluso tres van a bajar a Tercera División.

En cuanto al partido del Fuenlabrada, éste es su punto de vista sobre cómo debe salir el equipo al Fernando Torres: «Tenemos que salir a que no nos pase lo que sucedió el fin de semana. Hay que plantarle cara al Fuenlabrada, un buen equipo que está arriba y medir el nivel en el que acabamos la temporada. Queremos acabar bien y con buena imagen».

Sobre su presente y su futuro, Guille Donoso manifestó esto: «Quiero hacerme un hueco en la plantilla del Lugo, pero no depende de mí. Tengo contrato allí y espero convencer para poder jugar en la categoría de plata. Ponferrada siempre será una opción. Aquí he estado muy a gusto, pero esto da tantas vueltas que no sé dónde voy a acabar dentro de dos meses. Es lo que pasa siempre en verano».

Sobre el play off del Fabril, Iago se mostró a favor de que lo hago, pues se ha ganado el derecho en una temporada que ha sido muy difícil: «Si la reglamentación se lo permite y quieren jugar... Yo no lo veo mal. Entiendo que otros equipos puedan sentirse perjudicados, pero el Fabril sólo va a ejercer un derecho que tiene y que se ha ganado en el campo».

Por otro lado, de cara al partido del domingo el técnico va a recuperar a Fernando Román, que se perdió el último choque por acumulación de amonestaciones. Sin embargo, Terrazas pierde a Saúl Crespo por el mismo motivo al ver la amarilla ante el Toledo. El Fuenlabrada se queda sin Fran García y sin Álvaro Bravo. Resultó llamativo que el entrenador, Eloy Jiménez, dijese en las últimas horas que debían tener cuidado con las tarjetas de cara al play off y que iba a tener en cuenta eso a la hora de alinear futbolistas ante la Deportiva. Desde hace varias temporadas las tarjetas de la Liga no se acumulan para la fase de ascenso. Sólo las expulsiones o sanciones de partidos afectan a la segunda fase del campeonato.