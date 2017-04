«Queremos darnos una alegría»

f. r. otero | ponferrada

Como bien dijo Álvarez Tomé tras la derrota en Vigo, el equipo tiene que honrar la camiseta y el escudo, entendiendo por equipo a los efectivos que juegan o tienen labores técnicas. Y más o menos ése es el mensaje que queda en el duro mes que hay por delante. El preparador insiste en que hay que competir, quedar en el mejor puesto posible y no dejarse ir. La Copa del Rey es un objetivo menor, pero a día de hoy es algo por lo que hay que luchar: «Tenemos que seguir funcionando como un equipo trabajador y ordenado en todos los aspectos y llegar al domingo y competir. Nuestras opciones se han esfumado o, aunque matemáticamente posibles, son muy difíciles. Hay que quedar lo más arriba posible, entrenar y jugar para quedar satisfechos el equipo y la afición y nadie puede relajarse. Siempre entendí que esta plantilla tiene más capacidad de la que estamos demostrando y siempre crees que puedes crecer, hacerlo mejor, aportarle algo al equipo para que sea más competitivo. Pero a veces por errores propios y por otras circunstancias no hemos sumado fuera. Estábamos obligados a ganar y no lo hemos hecho. El objetivo es entrenar bien y darnos una alegría el domingo siendo superiores en el resultado y en el juego».

El preparador leonés habló ayer del duelo de este domingo ante el Burgos CF, un equipo que llegará con necesidad al estar en posiciones peligrosas: «El Burgos CF está obligado. Su buen hacer le permitió rescatar un punto el otro día, pero viene obligado. Y nosotros también lo estamos. Espero un partido de alternativas y que nosotros lo hagamos muy bien y ganar. Mandiola está cambiando mucho de sistema. Ha utilizado hasta cuatro distintos. Jugó con cinco defensas en Pontevedra y por momentos en Villaviciosa. Espero un rival defensivo para jugar al contragolpe con mucho poder por la zona central en el aspecto físico o defensivo y tenemos que tener micho equilibrio para no entrar donde ellos quieren y tener más opciones de gol de lo habitual»