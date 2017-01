«Queremos un gran ambiente en el Reino»

ÁNGEL FRAGUAS / F. R. OTERO | LEÓN

Viti y Adán Gurdiel son profetas en su tierra o al menos han logrado asentarse en los equipos de su tierra. El primero en la Cultural y el segundo en la Ponferradina. Viti fue considerado en su momento la perla de la cantera leonesa, estrenándose a los 16 años en Segunda División B, con Milo Abelleira en el banquillo culturalista. Adán Gurdiel llegó al primer plantel del equipo berciano de la mano de Claudio Barragán. El jugador faberense también vistió la elástica de la Cultural, en calidad de cedido para que creciera en Tercera División cuando el conjunto de la capital leonesa militaba en la citada categoría a causa del descenso administrativo. El futbolista de Fabero, a pesar de ser blanquiazul, guarda con especial cariño aquel año en el Reino de León. Fue reconocido como el mejor del equipo y parte fundamental en aquella campaña. Y la experiencia le ayudó. Volvió a la Deportiva más curtido y se asentó en el lateral derecho. «Me da mucha pena que en el derbi entre la Cultural y la Ponferradina sólo puedan jugar dos leoneses, uno en cada equipo», resalta el legendario Marianín antes del duelo provincial del domingo a las 17.00 horas en el Reino de León. Y eso si el entrenador de la Cultural, Rubén de la Barrera, lo decide así en el caso de Viti, porque se prevé que en un principio juegue Forniés en el lateral izquierdo, que sigue a una sola tarjeta amarilla de cumplir el ciclo de cinco amonestaciones que supone un partido de suspensión.

El culturalista Viti anima a seguir en la buena senda, pese a los dos últimos tropiezos ligueros, los únicos que se han producido a lo largo del campeonato de Liga que ya ha disputado 20 jornadas, «porque por este camino se anda muy bien. Esfuerzo, trabajo y compromiso y nadie nos quitará de él. Trabajo, esfuerzo y esperar los beneficios. Estamos con muchas ganas para la segunda vuelta y de ver de qué somos capaces», indica Viti. Además, el leonés recordó en la minipretemporada desarrollada en Doha: «Aspire está detrás de la Cultural, el centro de fútbol más potente del mundo». Y después argumentó: «Queremos ver un gran ambiente en el estadio y no sólo cuando viene el Madrid o España. En el primer partido hubo 1.800 espectadores y en el último del año casi 4.000. Esa es la línea que debemos seguir. Tenemos que ser muchos más porque les necesitamos». Viti, como leonés que es, sabe muy bien que en León hay afición, «pero no acaba de salir. Sólo tiene que animarse porque van a disfrutar. No les vamos a defraudar», expresa.

Adán Gurdiel, por su parte, es el único berciano que milita en el primer equipo de la Deportiva, aunque en las últimas semanas otro faberense, Javi García, está entrando en las convocatorias de Pedro Munitis. El mediocentro pertenece al segundo equipo y seguramente disfrutará de su primer derbi provincial, aunque en principio no tenga minutos de salida.

La SD Ponferradina ha hecho oficial el parte médico relativo a esta semana que confirma que ni Jonathan Ruiz ni Adán Gurdiel estarán el domingo en León. El astigitano se lesionaba en la sesión previa al duelo ante el Izarra. Sufre una contusión en el ligamento lateral interno de su rodilla izquierda. Mientras, el futbolista berciano padece una pubalgia por entesopatía de aductor y continúa con la readaptación al grupo.

Si para un jugador es especial el partido de este domingo, para uno de la comarca lo es más por las connotaciones que tiene. Y si cabe, para Adán Gurdiel todavía lo es un poco más. Tras su aparición en la primera plantilla salió cedido un año a la Cultural para actuar como mediocentro. Fue el mejor de aquel año y volvió a la Deportiva más formado. Luego Manolo Díaz confió en él y acabó encontrando un sitio como titular en el equipo y firmando un contrato de futuro. En este caso, la lesión le impide volver al que fuera su estadio. Lleva fuera de juego más de dos meses. Pero Adán ya reconocía en la primera vuelta que este duelo es algo más, sobre todo para la hinchada, porque en el césped no dejan de ser tres puntos igual que los de antes de ayer. Eso sí, el 1-3 de la primera vuelta y la situación de los dos conjuntos en la Liga mediatiza en parte el duelo, al menos de salida.