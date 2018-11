«Quería la victoria por lo que suponía en la tabla»

ROBERTO ARIAS | PONFERRADA

Jon Pérez Bolo, técnico de la Ponferradina, manifestó en la rueda de prensa que estaba satisfecho por el esfuerzo realizado por sus hombres pero contrariado por el resultado final, «partiendo de la base de que a nosotros en casa siempre queremos ganar los tres puntos no estoy satisfecho, pero al final tienes un rival enfrente que te complica las cosas, que hace también bien su trabajo y muchas veces es difícil. Contento no me voy porque quería los tres puntos pero sí satisfecho con el equipo, con el esfuerzo, el ambiente de fútbol que hemos vivido en El Toralín, pero, repito, quería los tres puntos por lo que suponía en la tabla, por lo que suponía para nuestra afición, pero enfrente hemos tenido un gran rival que también juega, que nos creó muchas dificultades, y el punto al final lo sumamos a nuestro casillero, que no es lo que queríamos».

Sobre la falta de ocasiones el técnico berciano aseguró: «En fútbol muchas veces es normal que dos equipos que se tienen mucho respeto, que van al límite, que defienden muy bien y que intentan contrarrestar las virtudes del rival hay pocas ocasiones. Hubo muchos balones parados, que podrían haber sido la clave para llevarse el partido, al final no lo fueron. En la primera parte nosotros tuvimos muchísimas estrategias, córners, faltas, saques de banda... no hemos estado acertados, creo que mi equipo tiene que hacer mucho más daño en las estrategias, trabajamos a diario para mejorarlo, y vamos a seguir en esa línea porque en partidos igualados esas acciones te hacen ganar los puntos y los partidos y creo que en la primera parte tuvimos muy buenas opciones de abrir el marcador en una de ellas y no lo hemos conseguido».

Sobre la lesión de Jon García el técnico vizcaíno manifestó; «Siempre es complicado que un jugador se te lesione a los cinco minutos porque teníamos planteado unas cosas y tienes que variarlas. Creo que Fran Carnicer entró bien, tuvimos que desplazar a Jorge García a la banda, porque en esta ocasión queríamos que jugara por dentro para tener posesión y cuando robáramos jugar con él y en velocidad con Son y con Isi por bandas. Con ese cambio perdimos velocidad por banda derecha porque tuvimos que desplazar allí a Jorge y sólo nos queda esperar para conocer su alcance. Creo que como mínimo va a tener un esguince de rodilla pero tenemos que esperar a hacerle las pruebas».

Bolo niega que tanto su equipo como la Cultural se conformaran con el punto que tenían alcanzado según iba transcurriendo el partido, «no nos conformamos ninguno de los dos con el empate, y quiero aclarar lo de que le pido más al equipo porque puede quedar o sonar un poco mal. Le pido al equipo más en las jugadas de balón parado, en estrategia. En cuanto a esfuerzo, el querer, el buscar, el pelear no tengo ninguna queja. Estoy orgulloso, contento del trabajo que han realizado mis jugadores, pero les pido un poco más en las acciones a balón parado porque creo que podemos hacerlo mejor, tenemos que trabajar fuerte y creer en esas acciones y me voy a preocupar muy mucho que esas acciones, porque tenemos muchas durante muchos partidos y no sabemos aprovecharlas. Vamos a trabajar muchísimo para que las jugadas de estrategia acaben cuando menos en un ¡uy! No puede ser que la defensa rival saque el balón tan fácil. Tenemos que ir con mucha más fe y vamos a trabajar duro, pero en cuanto al equipo no le pongo ni un pero. Tenemos buenos jugadores que van bien de cabeza, tenemos buenos lanzadores para sacar la estrategia pero nos falta un poco de fe. Estoy convencido de que vamos a mejorar».