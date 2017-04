«Quiero dar a Argentina mi experiencia y mi pasión, que sigue intacta»

GEORGINO FERNÁNDEZ | LEÓN

Lleva en la sangre el balonmano y también ser entrenador. Por eso se le hizo largo llevar casi un año en el paro tras su etapa en la selección española y en el Wisla polaco. Ahora Argentina le ha confiado el reto de dirigir a su selección y de reverdecer laureles.

—Se tomó su tiempo para dar el paso de coger el timón de la selección argentina. ¿Qué le decidió a hacerlo?

—Bueno... realmente no me tomé tanto tiempo. El problema no fue de tiempo sino que la oferta no se terminaba de concretar en los términos profesionales no en los deportivos porque en lo deportivo enseguida dije que sí. De hecho todavía no se ha cristalizado, tendré que ir a Argentina para firmar un contrato. Los acuerdos se rubrican con una firma y un contrato donde estén estipuladas todas las condiciones y aquí al ser un país extracomunitario todavía hay aspectos como la Seguridad Social o los impuestos que todavía están por resolver. Pero la decisión deportiva fue inmediata, por supuesto que me interesó la oferta para entrenar a Argentina.

—Desde la época de su amigo Jordi Ribera Argentina tiene su peso en el concierto mundial...

—Sí, entrenar a Argentina es un reto muy difícil porque su balonmano ha crecido mucho, están haciendo un gran trabajo y la selección tiene un nivel competitivo que en mi opinión está por encima de la calidad de los jugadores. Y eso dice mucho del conjunto y del trabajo realizado allí. Mi idea es seguir contribuyendo al crecimiento y a la mejora del balonmano argentino sabiendo que será algo complicado.

—¿Los Juegos de Japón son el gran objetivo y más porque a Cadenas le falta en su palmarés la presencia en unas Olimpiadas?

—Yo tengo dos sueños como entrenador y uno ya está cumplido como es el haber entrenado al equipo de mi tierra, el Ademar. Y el otro es estar en el balonmano toda la vida. Y en cuanto a unos Juegos es algo que está ahí en el final de los tres años de contrato. Pero creo que el balonmano, por suerte da mucho más, y me interesan mucho otras cosas como contribuir al crecimiento del balonmano en Argentina y la formación de jugadores, intentar transmitir mi experiencia como entrenador y ser competitivos en todas las competiciones donde estemos Mundial, Panamericanos... La Olimpiada es el reto más difícil, todos queremos estar en Tokyo, pero lo importante es estar como estoy en activo en el balonmano y formar parte de un equipo. Es lo que guía mi vida y donde me siento a gusto.

—Se le ve con muchas ganas.

—(Sonríe) ¡Hombre por supuesto! La experiencia, el poder transmitir las experiencias que tengo y manteniendo la pasión para mi es una gran fuerza. Ahora tengo las dos cosas: más experiencia y además conservo la pasión intacta. Eso es lo que quiero dar en esta etapa con Argentina y después de un año sin entrenar incluso con más ganas.

—¿Se le hizo largo ese tiempo alejado de los banquillos?

—Sí (dice sin dudarlo) porque no ha habido ninguna oferta o proyecto de suficiente nivel por eso he estado inactivo hasta que surgió la de Argentina.

—¿Qué ofertas tuvo que no llegaron a cuajar?

—Tuve una de Catar para entrenar allí a un club y tuve posibilidades para ir a otro equipo en Rumanía y para entrenar a la selección de Bahrein de cara al Mundial de Francia. Al final no llegamos a un acuerdo con ninguna de las tres.

—¿Discrepancias en lo económico o en lo deportivo?

—Más que nada en lo deportivo. Yo quería un proyecto que deportivamente me llenase y no se concretó.

—¿Cual es su análisis del momento actual de la selección argentina tras la decepción en el último Mundial?

—La actuación en el Mundial yo creo que estuvo correcta salvo una derrota muy dura contra Suecia. Ellos son competitivos y aspiran a más, entonces en ese aspecto el momento no sé exactamente como definirlo. Lo que sé es que cojo una selección que ya tiene un gran nivel y se trata ahora de mantenerlo e intentar mejorarlo. Ahora tengo que estudiar los jugadores de que dispongo.

—Conociéndole se estará empapando de vídeos y de información de todo tipo...

—Estoy haciendo un análisis de proyecto con vídeos y preguntando a presidentes, dirigentes y jugadores para recabar toda la información posible y a partir de ahí diseñar un proyecto y un plan para intentar mejorar la selección. Pero ya digo que lo primero es intentar mantener el nivel.

—¿En principio cuenta con los tres del Abanca Ademar: Carou, Simonet y Vieyra?

—En principio cuento con todo el mundo. Hasta que no conozca totalmente a los jugadores que hay no quiero ir más allá. Evidentemente son jugadores con una gran trayectoria y con capacidad para estar ahí.

—¿Ya tiene fecha para el debut con Argentina?

—No. Este año no hay ninguna competición por lo tanto hasta el próximo año, salvo algún torneo, no jugaremos.

—¿Y cuando se marcha?

—Tampoco está decidido pero espero estar allí a finales de mayo. Mi idea es estar allí la mayor parte del año. Lo importante para mi es estar donde sea útil mi concurso; si es aquí en Europa porque a veces hay que hacer concentraciones en Europa o seguir a jugadores pues estaré aquí.

—Fue difícil convencer a su mujer de hacer las maletas y cruzar el charco?

—No, en absoluto. Ella sabe perfectamente que esta es mi profesión y que esto es lo que demanda ahora. Irá encantada para allá.

—Le vi el otro día en el partidazo contra el Barça... ¿ve al Ademar capaz de romper la dictadura de los azulgrana?

—Yo creo que eso es casi imposible porque el Barcelona mantiene un presupuesto que está a muchísima diferencia del resto y esa diferencia hace años no la había con el Ademar y con otros equipos. Mientras se mantenga esa diferencia no se puede pensar en ganarle una liga al Barcelona aunque sí se puede pensar en ganarle un partido en competiciones cortas. Ahí el Ademar ha demostrado que está muy cerca.

—La última, ¿cómo valora la campaña del Abanca Ademar?

—Falta culminar ese segundo puesto pero todo va por buen camino. Si analizamos los mejores partidos de este año en la liga en la mayoría está el Ademar y eso significa que ha jugado a gran nivel.