El Racing de Ferrol calibra el momento de la Cultural

ROBERTO ARIAS | LEÓN

La Cultural se mide esta tarde (18.00 horas) al Racing de Ferrol en el estadio Reino de León con la obligación de volver a la senda de las victorias si quiere mantener alguna opción de hacerse con la primera posición del grupo al término de la competición regular, y más si se tiene en cuenta el gran momento que está atravesando el Celta B y que ayer certificó de nuevo goleando al Coruxo (0-4) a domicilio, lo que puede otorgarle el gol average general a su favor en caso de empate con el club blanco que está viendo reducida su ventaja a solo dos goles a expensas del partido de esta tarde.

Tras dos partidos consecutivos (Celta B y Pontevedra) en los que el equipo leonés dejó escapar tres puntos en la recta final del encuentro (uno frente al filial vigués y dos ante los de Pasarón), esta tarde no puede fallar frente a un conjunto que se presenta en León en su mejor momento y cuyos números en la segunda vuelta le darían un puesto en el play off de ascenso.

Rubén de la Barrera, entrenador culturalista, huye del pesimismo generalizado que se está instalando en la afición blanca tras los resulados de las últimas jornadas que han llevado a su equipo a la tercera posición y así lo manifestó en la rueda de prensa previa al choque ante los ferrolanos.

El técnico coruñés recupera para este encuentro a Iván González, ausente la pasada jornada frente al Pontevedra por sanción, manteniendo las bajas de Samu Delgado, aquejado de rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha; José León, con rotura en tendones del bíceps y semitendinoso del muslo derecho y Gianni Zuiverloon, por una rotura de los isquiotibiales de la pierna derecha, estando el resto de la plantilla a su disposición.

Puestas así las cosas, Rubén de la Barrera podría repetir convocatoria para el encuentro de esta tarde, teniendo que recurrir a jugadores del equipo filial, que además este fin de semana no juega, para completar los dieciocho futbolistas que puede inscribir en el acta del partido.

Sin embargo, la vuelta de Iván González provocará algún cambio en el once inicial que presente frente al Racing ferrolano en relación al que jugó ante el Pontevedra, aunque podría no ser el único, dando también entrada a Forniés de nuevo en el lateral izquierdo en detrimento de Víctor, al igual que la vuelta de Benja al eje del ataque, jugador que no entró de inicio frente al Celta B en la anterior comparecencia ante su afición.

No ceder más puntos en casa es fundamental para que el equipo leonés siga en la lucha por el primer y segundo puesto, máxime si se tiene en cuenta las dos salidas que le restan hasta el final de la competición regular, en las que deberá visitar al Real Burgos, la próxima salida, un equipo que sigue en la lucha por conseguir la permanencia, y el Real Valladolid B, un conjunto que está peleando por meterse en el play off de ascenso, aunque la derrota sufrida frente al Osasuna B en tierras navarras el pasado jueves deja muy mermadas sus opciones, sobre todo si el Pontevedra es capaz de sumar los tres puntos esta tarde ante el colista y ya descendido Somozas.

Todo lo que no sea ganar supondrá un importante retroceso para la Cultural que podría ser irreversible para mejorar su actual clasificación.

Alineaciones probables:

Cultural: Palatsí, Ángel Bastos, Iván González, Regalado, Víctor, Yeray, Mario Ortiz, Julen Colinas, Toni Villa, Gallar y Benja

Racing de Ferrol: Mackay, José Cruz, Víctor Vázquez, Nano, Maceira, Gonzalo, Catalá, Armental, Pablo Rey, Sergio de Paz y Joselu

Campo: Reino de León

Hora: 18.00

Árbitro: Villoria Linacero (Madrid)